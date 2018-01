For noen dager siden meldte NRK at det fortsatt var lurt å ta influensavaksine, og at det gjaldt selv om toppen var nådd. Men på P2 Nyhetsmorgen i dag meldte de dette:

«I går hørte vi at influensautbruddet hadde nådd sin topp, og i dag kan vi melde at sunn tarmhelse er mer forebyggende mot influensa enn selve influensavaksinen. Det sier i hvert fall kostholdsekspert Margit Vea. Smittevernlege Teis Kvale er delvis enig, men mener det er en litt for lettvint konklusjon.»

Så kuttes det til Veas kjøkken — hvor det kokes kraft på bein og undervises i nytten av fermenterte grønnsaker, vannkefir og nøttebrød. NRKs reporter melder at Vea forteller hvilken type mat som styrker immunforsvaret.

Arnfinn Pettersen

«Kraft er som nødhjelp for en tarm som er betent», påstår Vea. «Hvis du har mye betennelse og problemer med fordøyelsen så er kraft, det lindrer betennelse, eller det demper betennelser og det lapper sammen tarmen, for å si det enkelt, da.»

Grov bom av NRK

Her har NRK bommet grovt. For det første er ikke «kostholdsekspert» noen beskyttet tittel. Margit Vea har en mastergrad i helsefremmende arbeid med barnemat som tema – ikke akkurat medisinsk innsikt. Hun bør definitivt ikke komme med konkrete påstander i riksmediene om immunforsvaret.

For det andre er smittevernslegen ikke «delvis enig», men sier at god tarmfunksjon er viktig i de fleste helsesammenhenger. De med medisinsk kompetanse vil også fortelle at det imidlertid ikke kan erstatte en vaksine.

I løpet av P2-reportasjen meldes det også om at Vea ikke har vært hos legen på ti år, blant lydklipp som rommer løsrevne fraser som «ingefær, hvitløk … naturens antibiotika».

Blant udokumenterte helsepåstander fra en uten rett faglig innsikt, får også Veas misforståelser om vaksiner mye plass: «For meg er det innlysende og helt selvfølgelig at en burde heller sett på maten. For vaksiner kan også utsette immunforsvaret for påkjenning.»

Denne kost-nytteavveiningen har naturligvis også helsevesenet gjort. De kraftkokende kursdeltagerne vil ikke mene noe om eldre og kronisk syke bør ta vaksinen, men det gjør Vea sånn nesten – hun sier det er synd at de som er i behandling ikke begynner med kosthold, og får med dét siste ord.

Undergraver dokumenterte helsetiltak

Når dekningen av at årets influensa har nådd sin topp sauses sammen med gale påstander om at kosthold er viktigere enn vaksiner, undergraver NRK dokumentert effektive helsetiltak. Når påstandene i tillegg kommer fra noen uten reelt relevant kompetanse, svekker NRK sin posisjon som pålitelig nyhetsformidler.

Det er helt greit å melde traust og tørt om at influensaen nå har nådd sin topp, og at man fortsatt bør ta vaksine, uten hjemme-hos-innslag eller ulike meninger.

Traust og tørt er umåtelig mye bedre enn å bruke brorparten av et innslag som handler om sykdom til å komme med udokumenterte påstander om kosthold, immunforsvar og betennelse.

