Slanking var det høyaktuelle temaet i Debatten på NRK1 tirsdag 15. januar. Foruten leger og forskere var landbruks- og matminister Bård Hoksrud med som eksempel på en som har klart å gå mye ned i vekt. Det er prisverdig.

Men Hoksrud gjentok noe som er blitt en utbredt oppfatning: at man må unngå frukt dersom man skal ned i vekt eller holde vekten.

Men sier ikke helsemyndighetene at vi alle bør spise minst to porsjoner frukt og tre porsjoner grønnsaker om dagen, for helsens skyld?

Redusert magefett

Strengt tatt er det ikke nødvendig å spise frukt om man skal ned i vekt, men det er heller ikke dokumentert at det er ødeleggende for vekttapet. Fruktspisere har heller ingen økt risiko for overvekt og fedme (så lenge de ikke overspiser kalorier).

Kunnskapsoppsummeringer har snarere vist at et høyere inntak av frukt er forbundet med mindre vektøkning over tid blant voksne. I en svensk studie var for eksempel en dobling av inntaket av frukt og grønt i 16 uker (200 gram mer frukt pr. dag) blant personer med fedme, knyttet til redusert vekt, livvidde og magefett.

Ikke «slankende i seg selv»

En større studie fant at å anbefale overvektige å minimere fruktinntaket, ikke var bedre for vekttapet. De som fortsatte å spise frukt, gikk faktisk noe mer ned i vekt. Forklaringen er trolig at hel frukt bidrar til å begrense det totale energiinntaket.

Men frukt i seg selv er ikke «slankende». Det er det ingen matvare som er, med mindre det erstatter noe som er mer kaloriholdig. Spiser man ekstremt mye frukt hver dag, kan det være en fordel å redusere inntaket dersom dette gir et kalorioverskudd. Men et daglig fruktinntak er fornuftig og i seg selv ikke et hinder for vektnedgang.

Fruktsukkerfrykt?

Frukt er relativt kalorifattig (som regel under 100 kalorier pr. 100 gram). Så å si alle kalorier i frukt kommer fra sukkerarter. Frukt er likevel ingen stor kilde til sukker i et typisk kosthold: frukt og bær bidrar med rundt 11 prosent av sukkerartene i nordmenns kosthold, godteri og brus med over 50! Å si at frukt bør unngås fordi det inneholder «masse sukker» er misvisende.

Frukt har et naturlig innhold av sukkerarten fruktose, også kalt fruktsukker. De siste ti årene er fruktose blitt viden kjent som en usunn sukkerart. Og ja, overspising av kalorier i form av ren fruktose har vist seg å øke mengden fett i leveren, insulin og andre risikofaktorer, et argument brukt mot frukt i enkelte motedietter.

Brus og godteri

Kontrollerte studier indikerer likevel at frukt kan være gunstig for regulering av blodsukker og insulin, særlig blant personer med diabetes, til tross for fruktosen.

Mesteparten av fruktosen vi spiser, kommer forresten ikke fra fersk frukt, men fra «vanlig» sukker fra brus, kaker og godteri. Dette sukkeret inneholder både glukose og fruktose. En halv liter brus inneholder hele 50 gram sukker, hvorav rundt halvparten fruktose. For folkehelsen ville det være en bedre idé om politikere som Hoksrud i stedet sørget for et generelt lavere inntak av tilsatt sukker fra brus og godteri.

Skadelig mytespredning

Det er også verdt å nevne at kostholdsforsker Dagfinn Aune og medarbeidere nylig undersøkte sammenhengen mellom frukt og grønnsaker og risiko for hjerte- og karsykdom, kreft og dødelighet i 95 studier. Både frukt og grønnsaker, opptil totalt 800 gram pr. dag, var forbundet med lavere risiko, blant annet 13 % lavere risiko for hjerte- og karsykdom for hver 200 g frukt daglig.

Frukt er en viktig kilde til fiber, og ifølge en fersk studie i The Lancet er et høyt inntak av fiber fra nettopp frukt forbundet med lavere hjerte-kar-dødelighet, samt lavere risiko for hjerneslag og diabetes type 2.

Vi har som befolkning mye å tjene på et høyere inntak av frukt (faktisk over 23 milliarder kroner, ifølge Helsedirektoratet). Da er det leit at en statsråd aktivt fremmer kostholdsråd som forteller folk det motsatte, uansett hvor fornøyd han selv måtte være.

Innlegget er en bearbeidet versjon fra forfatterens blogg Sunn Skepsis.