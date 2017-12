Nordic Trademann AS, som utleier, vil bemerke følgende til innlegget fra ambassadøren til Pakistan, Riffat Massood, vedrørende konflikten knyttet til utleie av eiendom til den pakistanske ambassade:

Mislighold

Prosessen er en følge av mislighold fra ambassadens side med betaling av husleie og kommunale avgifter i henhold til inngått avtale.

Saken ble fremmet for retten, men ambassaden søkte å unnvike rettsbehandling ved å påberope seg immunitet.

Nordic Trademann var uenig i standpunktet. Det samme var Oslo tingrett. Etter en dom med en viss betalingsplikt, påanket til lagmannsretten, ble det inngått et rettsforlik som forutsatte utflytting med et forutgående varsel, samt betalingsplikt frem til denne dato.

Bakgrunnen for rettsforliket, fra utleiers side, var dels at man ønsket leieforholdet avsluttet, dels at pengekrav mot en fremmed stats ambassade er vanskelig å forfølge.

Fullstendig nedslitt

Ved utflytting, som ikke var varslet som avtalt, var lokalene langt fra tømt. Lokalene var fullstendig nedslitte, uten spor av noe vedlikehold og delvis tatt i bruk til formål de ikke var bygget for. Loftet var fullt av gamle papirer, utslitte møbler og søppel, alt sammen behørig avfotografert. Ambassadens skilt var fortsatt skrudd opp på veggen, og det pakistanske flagg hang igjen på flaggstangen.

Forliket gir Nordic Trademann, ved mislighold av ambassaden, rett til å kreve oppfyllelse av dommen fra Oslo tingrett, samt fremme krav om erstatning for mangelfullt indre vedlikehold. Ambassaden har dermed også samtykket til at norske domstoler har jurisdiksjon for slike krav.

Ambassaden har ikke svart

Utleier er uenig i at forliket er oppfylt. Tilleggskravene er derfor fremmet. Så langt har ikke ambassaden besvart kravet.

Nordic Trademann ser det som beklagelig at ambassaden søker å unngå sine rettslige plikter, men fremstiller dette som en sak mellom de to stater Norge og Pakistan.

