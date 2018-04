Kort sagt, torsdag 26. april

Malkenes brøler med dere

Kjære elever ved Ulsrud videregående skole (og ledelsen).

Dere følte dere tråkket på av lærer Simon Malkenes, men hans hensikt var nok det motsatte. Malkenes illustrerer utfordringene med elevenes kunnskapsinntak ved å fortelle om én skoletime. Videre påpeker han at inntaksordningen samler faglig svake elever uten at hjelp gis.

Et sinne vokste

Selv er jeg fra Groruddalen og gikk på Stovner videregående skole. Jeg var lei av at området mitt og skolen min ble fremstilt som et mørkt hull og vi som verdiløse problembarn. Et sinne vokste i meg.

Samtidig ønsket jeg tettere oppfølging. Det ønsker jeg også for dere. Problemene dere strever med, har mange ikke sett på nært hold. De er tett forbundet med fattigdom og mangel på foreldres mulighet til å følge opp. Sammenlagt forstyrrer dette fokus på læring.

Det trengs en styrket skole. Iverksetting av flere tiltak gir ytterligere verktøy til å håndtere fagene. Slik at dere kan oppnå deres fulle potensial samt få en rettferdig start på livet.

Dritsmarte løvetannbarn

Flere arbeidsplasser vil ha arbeidstagere med høyere utdanning – man får betalt for kunnskapen sin. Dersom skolen mestres dårlig, er arbeidsløshet en stor risiko. Det hindrer boligkjøp og mulighet til å investere i hobbyer.

Dritsmarte løvetannbarn er dere. Krev deres rett, men ikke mot Malkenes som brøler med dere. Fokuset må rettes mot at dere ikke får bra nok utdanning. Elevorganisasjonen må bli med i kampen og kreve bedre rettigheter for dere. De første kravene som må stilles til politikerne er:

Mindre klasser.

Flere pedagoger i hver time.

Oppheving av den nåværende inntaksordningen.

Hilsen en groruddøl.

Nesteren Hasani, sosiolog, Oslo