Kort sagt, torsdag 26. juli

Tørken truer gamle storferaser og kulturarv

Apple farmer, Wikimedia Commons

Ute på beite har vi fire kyr og fem kalver av rasen Dølafe – en av de seks utrydningstruede gamle, norske storferasene. Dølafe, Østlandsk rødkolle, Vestlandsk fjordfe, Vestlandsk raudkolle, Telemarksfe, og Sidet trønder- og nordlandsfe er etterkommere etter feet som kom hit etter siste istid.

Sommerens ekstreme tørke kan få fatale følger for disse rasene.

Allerede averteres hele besetninger til salgs. Eller slakt. En reduksjon i antall dyr vil bety tap av uerstattelig genetisk materiale og tap av en viktig del av kulturarven vår. Disse dyrenes evne til å beite i bratte fjell og dype skoger uten tilskudd av kraftfôr kan bli viktig i en tid med krevende klimaendringer.

Det haster med å sette inn ekstraordinære tiltak for å berge de gamle husdyrrasene våre. Vi, og andre som har gammelrasekyr på båsen, spør oss om vi har mulighet til å berge dem gjennom vinteren. Vi spør oss om noen kan kjøpe kvigene og kalvene vi har avlet frem. På samme måte som verneverdige bygninger får særlig innsats ved brann, trenger gammelrasekyr særskilt vern i disse tider.

Ole-Jacob Christensen, Røn i Vestre Slidre

Nei til forslag om forbud mot machete

Kriminelle ungdomsgjenger terroriserer Oslo. Bevæpnede ungdommer begår grov kriminalitet, mens politiet er uten tilstrekkelige virkemidler.

Arbeiderpartiets Jan Bøhler vil stoppe lovbruddene med et nytt forbud.

Etter telefon fra et fortvilet offer for gjengenes terror, ber Bøhler om forbud mot macheter. Bøhler legger naivt skylden for volden på et redskap. Machete er et redskap som ofte brukes i arbeid og fritid. Jeg bruker en bøffelkniv. Andre bruker samekniver og små økser.

Gutten Bøhler refererer til, påstår at vi som ikke ønsker forbud lever i en annen virkelighet. Det er riktig. I vår virkelighet har folk kniver uten å gyve løs på hverandre. I vår virkelighet brukes lange kniver til jakt og friluftsliv eller i arbeidslivet. Vi vil fortsette i denne virkeligheten uten at vår frihet begrenses for å rydde etter Arbeiderpartiets mislykkede, naive innvandringspolitikk.

Politiet kan allerede beslaglegge kniver på offentlig sted, men mangler muligheten til å fengsle unge gjengledere for grov kriminalitet. Dessverre vil ikke Bøhlers parti åpne for en straffereaksjon som kan benyttes på de kriminelle ungdommene.

Truls Gihlemoen, politisk nestleder, Innlandet Frp