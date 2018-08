Retten til å ta til motmæle | Hadi Strømmen Lile

21. juli 2018 kastet jeg meg inn i debatten om omskjæring. I kjølvannet måtte jeg stå i en flodbølge av sterke personangrep i sosiale medier.

Så kom et motinnlegg, slått stort opp med bilder og egen overskrift, der det hevdes at mine argumenter «fremstår lite kyndig».

Ifølge Vær varsom-plakaten skal de som utsettes for angrep, få adgang til tilsvar «snarest mulig».

Hva er snart nok?

Samme dag som «angrepet» kom, tok jeg til motmæle. Men tiden gikk, og først etter 11 dager kom det på trykk, men da som en liten tekst uten bilde blant 12 innlegg, i en spalte med overskriften «Kort sagt».

Tilsvaret var nærmest usynlig.

Hvor synlig må et tilsvar være?

Tilsvarsretten handler om retten til å ta til motmæle når man er under offentlig angrep.

Hvor synlig må et tilsvar være i forhold til angrepet?

Hvis de fleste som har lest et svært synlig angrep, ikke får med seg tilsvaret, er det da et reelt tilsvar? Det oppleves i alle fall ikke slik.

Hvis en slår stort opp innleggene man er enig i og gjemmer bort de man er uenig i, hvor godt ivaretas «ulike syn»?

Omskjæring handler om hvordan å forstå menneskerettigheter i en sak der hele det jødiske folk er under angrep. Man skulle tro balanse var viktig.

