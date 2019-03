Noen kritikere har festet seg ved juryens løfte om at det nye Munchmuseet skulle bli «lyst og gjennomskinnelig».

Andre, som arkitekturskribent Gaute Brochmann, peker på de elektroniske perspektivtegningene og sier at vi ikke har fått det tegningene viser oss.

Det er en håpløs kritikk.

Ingen av oss vet ennå hvordan fasadene vil ta seg ut når museet åpner og lysene inne settes på. Men vi vet jo at lys vil strømme gjennom de mange hullene i ytterveggens bølgende aluminiumsplater.

Tettheten av hull varierer en god del fra plate til plate, og det vil gi en komposisjon som kan bli interessant. Uansett har juryen rett i at museet vil være «gjennomskinnelig».

Parallell til operataket

Munchmuseet er egentlig en stående betongkasse i 13 etasjer, en «skattkiste» der kunsten enten vises frem i utstillingssaler eller oppbevares i magasiner. Her er det ingen vinduer, ingen gjennomskinnelighet. Mellom disse salene finnes stabens arbeidsrom, og de vil ha store vinduer som lyser opp veggen mot Ekebergåsen.

Det er inngangsfasaden mot vest, den som bukker mot Operaen, vi ser på de fleste perspektivtegningene. Her er transportsonen med alle rulletrappene der de besøkende fraktes oppover dette fuglefjellet av et museum.

Juryen mente det var en parallell til de mange som vandrer oppover det skrå operataket, og på perspektivtegningene er rulletrappenes skrålinjer godt synlig.

Kanskje overdrev illustrasjonene, vi får se, og det er slett ikke sikkert at det ville blitt annerledes om den bølgende ytterkledningen hadde vært av glass; krumme, laminerte glasselementer med en mønstret folie for at ytterhuden skal fungere som solavskjerming.

Et pust av storby

I løpet av neste år åpner Nasjonalmuseet og Munchmuseet. De er svært forskjellige.

Førstnevnte er størst både i areal og budsjett, har utsøkte materialer og, til tross for sin modernistiske rasjonalitet, tilhører det den store, klassiske museumstradisjonen.

Nasjonalmuseet er en beskjeden og hensynsfull kjempe som legger seg ned ved siden av Vestbanestasjonen, men den kjenner godt sin rolle, med sine rektangulære former og enhetlige materialbruk viser den sitt slektskap med selveste Rådhuset.

Om kort tid får Oslos museumsverden en utvidelse som vil være utrolig berikende

Munchmuseet er et vertikalt museum, en løsning man kjenner fra USA og Kontinentet, et pust av storby som kanskje passer til Bjørvika, der alt er nytt og tett.

Den nybygde bydelen er fragmentert og masete. Heldigvis er Munchmuseet, bortsett fra Operaen, den eneste bygningen som til tross for sin tidsriktighet, har klarhet. Inne venter forbausende varierte romopplevelser.

Kritikk erstattes av begeistring

Om kort tid får Oslos museumsverden en utvidelse som vil være utrolig berikende. Det er all mulig grunn til å glede seg. Men, som på rituelt vis, må først begge bygningene gjennom en renselse av skandalerop.

Det starter alltid med metaforene, hva ligner dette merkelig nye på? Nasjonalmuseet ble kalt fengsel og parkeringshus. (Kledd i skifer!) Aftenpostens kommentator Andreas Slettholm mener at det nye Munchmuseet ser ut som en vegg med autovern. (Hjelper bildet oss til å forstå bygningen?)

For Nasjonalmuseets del virker det som om kritikken er i ferd med å bli erstattet av begeistring.

Mitt tips er at Munchmuseet vil oppleve det samme.

