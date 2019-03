Kort sagt, tirsdag 19. mars

Teaterkunst og uanstendighet

16. mars skriver Aftenpostens teateranmelder at det på Black Box Teaters nettside står at Ways of Seeing har «kartlagt nettverkene som har interesse av å gjøre Norge til et mer rasistisk samfunn.»

I stykket omtales navngitte politikere, og det vises til filmede innslag av blant annet husene til to av dem. Dette kan ikke forstås annerledes enn at disse politikerne beskyldes for å være en del av «nettverkene som har interesse av å gjøre Norge til et mer rasistisk samfunn».

Denne grovt injurierende påstanden blir ikke stueren ved at den er pakket inn i et teaterstykke eller ved henvisning til kunstnerisk frihet og ytringsfrihet. Uansett hvilke faktiske og rettslige virkninger forestillingen får, har man her gått over anstendighetens grenser. Ifølge avisen har statsministeren fått kraftig kritikk fra teatermiljøet for å påpeke dette. Her er nok selvkritikk mer på sin plass.

Bjørn Wichstrøm, Oslo

Kirken med nye overraskelser

Etter å ha lest biskop Helga Haugland Byfugliens kronikk om abort i Aftenposten 8. mars, ble jeg sittende i taus undring. Abortproblematikken er både komplisert og sensitiv. Det siste disse kvinnene trenger, er en fordømmende pekefinger. Derimot forståelse og respekt. Men respekt er ikke det samme som aksept. Fosterets verdi må ikke nedjusteres. Fosteret er et medmenneske i sitt første stadium.

Håper jeg tar feil, men jeg føler indirekte at kvinnen og fosteret har byttet plass. Fosteret har fortsatt livsvern, men er ikke fullt så hellig og ukrenkelig som tidligere. Kvinnene er nå kommet i fokus. Beklagelse overfor ugifte mødre er på sin plass, og biskopene må gjerne bidra til en mer lavmælt og nyansert debatt. Men samtidig mener jeg de burde beklage sin unnfallenhet og taushet overfor fosteret. Abort har i senere år nærmest vært et ikke-tema.

Uttalelsene fra kirken selv har tydet på det samme. I sin nyttårstale i 2008 talte biskop Tor B. Jørgensen varmt om fosterets verdi. Han mente kirken burde være tydeligere om respekten for det ufødte liv. To år senere tok også Bjørgvin-bispen til orde for fornyet engasjement for det ufødte liv. Til Vårt Land 3. oktober 2011 uttalte den gang nye preses at hun ønsket å målbære kirkens synspunkt i offentlig debatt, og at kirken måtte bli enda tydeligere.

Nå er åtte år gått, og tausheten når det gjelder ufødt liv har vært påfallende. Så kommer linjeskiftet. Uttalelsen fra bispekollegiet, fem menn og syv kvinner, er enstemmig. Det representerer en formalisert nyordning som for få år siden trolig ville ha splittet bispekollegiet. Etter min vurdering har ønsket fra biskopene om mer tydelighet blitt det motsatte, og denne utydeligheten er allerede blitt mistolket av flere unge i legalitetens favør.

Klara Evelyn Djupesland, Vennesla