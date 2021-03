Digitale vaksinepass før sommeren? Bruk teknologien vi har!

Berit Svendsen Leder, Vipps Internasjonal

Nå nettopp

Vårt ønske er at flest mulig kan delta i samfunnet igjen så snart som mulig. Hvis vaksinepasset er det som skal til, tar vi gjerne utfordringen, skriver Berit Svendsen. Illustrasjonsbilde. Foto: Gorm Kallestad/NTB

Veien til et normalisert samfunn blir kortere enn om man starter på nytt med en ny app.

Debatt

Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Vipps og BankID tar gjerne et realt løft sammen med myndigheter og teknologiselskaper for å få vaksinepass på plass i Norge.

At noe av teknologien og informasjonsdeling på tvers av landegrenser mangler internasjonale standarder, er noe vi tror kan løses gjennom iherdig dialog. Der bidrar vi gjerne med vår kompetanse.

Våre naboland i Norden er kommet i gang med planer for vaksinepass. Alt ligger til rette for en rask prosess her hjemme.

Hva hindrer oss når helsedata er tilgjengelige digitalt på Helsenorge.no, og når nesten alle har tilgang til elektronisk ID (eID) på høyeste sikkerhetsnivå?

Les også Kronikk av Aksel Braanen Sterri: Innfør vaksinepass

Bruk det vi har!

De fleste i Norge kan i dag bruke Vipps og BankID. I det fysiske rom er det enkelt og smittebegrensende å betale uten kontanter og berøring av terminaler. Vipps er dermed blitt en viktig del av smittevernet i butikkene, både i fysisk sammenheng og på nett.

Ved å registrere besøkende på idrettsarrangementer og restauranter med Vipps får man korrekt kontaktinformasjon. Det muliggjør bedre resultater ved smittesporing.

BankID har vært avgjørende for at vi raskt fikk en kompensasjonsordning for rammede bedrifter. Folk flest har merket verdien av selvbetjening ved bestilling og svar på koronatester, videobaserte legetimer og medisinbestillinger uten fysisk oppmøte og ved varsling av omgivelsene om at vi er smittet.

Hvordan skulle vi løst hverdagen med koronarestriksjoner uten en sikker elektronisk ID?

Vipps er et fintech-selskap med unik kompetanse innen sikker innlogging og betaling. Vipps har apper som kan stilles til rådighet for fremvisning av vaksinestatus.

Med BankID og Vipps favner vi hele befolkningen. Vi kan raskt tilgjengeliggjøre vaksinebeviset til dem som ønsker det.

Veien til et normalisert samfunn blir dermed kortere enn om man starter på nytt med en ny app.

Skann QR

QR-teknologien har ikke fått en universell standard ennå. Likevel har vi tro på at teknologien kan benyttes med stort hell innenlands. Vipps har erfaring med QR og jobber aktivt for å sette standarder i Europa.

Med forenkling som rettesnor utvikler vi gjerne app-løsningene våre med funksjonaliteter som trengs for å bekrefte vaksinestatus. BankID kan for eksempel benyttes for å spørre om tilgang til informasjon om hvorvidt vaksinen er tatt, eller om koronatest er utført - uten at personlige data lagres hos Vipps AS og i appene.

Vi må selvsagt ha samtykke både fra helsemyndigheter og fra personen som eventuelt ønsker å bruke Vipps eller BankID til å vise vaksine- eller teststatus ved sjekkpunkter.

Fordelen med vår idé er at det ikke kreves noe tilrettelegging ut over at kontrolløren har en mobiltelefon til å lese av QR-koden med.

Dette og mange andre ideer vil vi gjerne diskutere med myndigheter og andre som vil gjøre en innsats for tilbakevendingen til et mer normalisert samfunn.

Trenger håp

Vi har herved invitert til dugnad! Kan vi hjelpe, så gjør vi mer enn gjerne det!

Vårt ønske er at flest mulig kan delta i samfunnet igjen så snart som mulig. Hvis vaksinepasset er det som skal til, tar vi gjerne utfordringen.

Er det noe vi alle trenger, så er det et håp om en mer sosial sommer og høst, med festivaler og sportsarrangementer, reiser og handel, opplevelser og en god gammeldags kø, som heller ikke er å forakte.