Hanne Sigbjørnsen Tegnehanne

Vi skylder Norge å gå i pluss.

Siden Erna Solberg gikk ut og ba oss føde flere barn, har jeg lest sikkert fem hundre kronikker om hvorfor vi ikke gjør det. Det jeg savner, er en motdebattant.

Det får bli meg, det da.

For det er jo slik at om man bare får to barn, så erstatter man i praksis bare seg selv i det store hamsterhjulet kalt norsk yrkesliv. Og vi skylder Norge å gå i pluss. Slik får du det tredje barnet:

1. Ha litt årnings for Erna

Det er for øvrig også navnet på Høyres nye valgkampanje (som jeg skal foreslå for dem).

2. Hold ut graviditeten

Bare tenk at du styrker den norske velferdsstaten. Du og familien din er nå en positiv brikke i statistikken som utgjør den norske arbeidsstyrke. Hva er vel litt kroppslig forfall da?

3. Ikke tenk på detaljene

Hva med at Jorden allerede er overbefolket? Hva hvis du i stedet for å få en ny skattebetaler (drømmen), får en trygdemottager? Eller verre – en skattesnylter?

Hva om du selv blir så ødelagt av svangerskapet at du må jobbe mindre, og ditt bidrag til det offentlige skranter?

Trøst deg med at med tre barn og din egen karriere, så vil du ikke ha tid til noen av disse bekymringene.

4. Fød din tredje baby

Vit at du fikk den av alle de riktige grunnene. Familien AS går endelig i pluss.

5. Gled deg til du blir gammel

Og til at alle barna dine er i jobb. Da er du ferdig med ditt samfunnsoppdrag og kan dø med god samvittighet. Dine tre yrkesaktive barn vil da spleise på en ekstra behagelig kiste til deg, slik at du endelig kan sove gjennom natten og inn i evigheten.

Tenk, så deilig.

