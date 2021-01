Vi setter pris på muslimer som står opp for friheten

Hege Storhaug Informasjonsleder, Human Rights Service

Nå nettopp

Hege Storhaug i Human Rights Service svarer Fatima Almanea og Muniba Ahmad. Foto: Stein Bjørge

De som vil ha islam inn i våre samfunnsinstitusjoner, inn i våre offentlige gater, de skal møtes med kontant motstand.

Debatt

Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Vest-Europa slapp organisert islam løs for rundt 50 år siden. Den mest dødbringende og samfunnsødeleggende verdensreligionen verden noensinne har sett, fikk fritt spillerom. Resultatet er at kontinentets frihet, ikke minst kvinners frihet, har gått i revers.

Det var aldri hat overfor sovjetborgere å stå opp mot kommunismen, ei heller var det hat mot italienere å stå opp mot fascismen. Å stå opp mot vår tids farligste og mest utbredte totalitære ideologi, organisert islam der det avskyelige sharialovverket er i dens midte, prøver dens tilhengere å definere som hat mot mennesker.

Det er tvert om motsatt: Å stå opp mot det islamske mørket er å stå opp for muslimers personlige rett til å leve frie liv.

Flagger sharia

Vi skjønner at dette kan være vanskelig for unge kvinner som flagger sharia (hijab), å ta innover seg (Aftenposten 13. januar).

Vi skjønner at det er særlig vanskelig for en kvinne, Muniba Ahmad, å vedgå at hun har vært en betydelig del av problemet hele Vest-Europa sliter med: Moskéislam som jobber intenst for å omstyrte det frie Europa (omtalt i boken Den 11. landeplage).

Ahmad har nemlig vært aktiv i den verdensomspennende Minhaj-bevegelsen med den pakistanske lederen Mohammad Tahir ul-Qadri. Ul-Qadri kjemper for en hel klode under kalifatets fane.

I hans hjemland, Pakistan, er han avskydd av menneskerettighetsforkjempere og feminister (jeg har selv levd blant mange av dem). Ikke minst fordi han var hovedarkitekten bak innføringen av dødsstraff for blasfemi under diktatoren ul-Haq.

Rir Vest-Europa som en mare

Kan Fatima Almanea og Muniba Ahmad peke på ett land i verden der islam råder, og der de – som kvinner – kunne ha levd i den friheten Norge gir dem? Nei, det kan de selvsagt ikke, for et slikt land eksisterer ikke. Frihet finner muslimer utenfor sine opprinnelsesland. Det er jo nettopp derfor de innvandret hit.

De islamske tekstene (koranen, hadith, sira) er fulle av grusomheter mot ikke-muslimer, og også mot muslimske kvinner. Dette rir Vest-Europa som en mare, og nå også et land som Mosambik, der kristne utsettes for den voldelige islamske jihaden.

Den samme jihaden som eksempelvis president Macron har lovet å bekjempe.

Vi setter pris på alle krefter blant muslimer som står opp for friheten. De som vil ha islam inn i våre samfunnsinstitusjoner, inn i våre offentlige gater, de skal møtes med kontant motstand – for friheten og fremtidens skyld.