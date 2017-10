Det lovet så godt: Den unge selgeren i den fine dressen var så oppriktig begeistret. Så mange funksjoner, så mange lysende knapper, så høy kvalitet.

Den skulle bli kontorets sosiale knutepunkt. Den skulle være en profesjonell barista som alltid stod til tjeneste.

Alle skulle ta deg i hånden, takke deg for at du hadde sørget for å gjøre hverdagen flere hakk bedre.

Men alt du fikk var klager.

«Det smaker egentlig litt som oppvaskvann,» sa sekretæren din etter noen uker.

Hadde det ikke vært for at du måtte forholde deg til et irriterende lovverk hadde du kanskje sparket henne på stedet, for en maskin til hundre tusen kroner kan umulig lage kaffe som smaker oppvaskvann. Hun mangler rett og slett det raffinerte sanseapparatet som kreves for å verdsette skikkelig god kaffe. Nykvernet rett foran øynene dine, brygget til perfeksjon.

Selv har du trykket på knappen hver dag, hørt den søte musikken av maskineriet som arbeider («litt som lyden av en søppelbil,» sa en av dine mest utakknemlige undersåtter), og hellet i deg kopp etter kopp av aller beste kvalitet.

Stadig flere presskanner har dukket opp på pultene og i møterommene, men de usle menneskene mangler bare smak. De er rett og slett for simple til å verdsette kaffe til hundre tusen kroner.

Kjære arbeidsgiver: Det er på tide å våkne.

Du er ikke alene. Sjefer over hele Norge (kanskje hele verden) er blitt lurt i det som ikke er annet enn en kjempesvindel.

Kaffemaskinen din kostet mye, og da er det klart den er vanskelig å gi slipp på, men du vet godt at det faktisk smaker oppvaskvann.

Du vet at selv pulverkaffe smaker bedre, og at du savner den gode, gamle kaffetrakteren. Du kunne kjøpt et kvart tonn kaffe av aller beste kvalitet for prisen av maskinen. Eller kanskje nye mobiler til hele kontoret. Du vet det godt, og det er på tide å innrømme det.

Det er på tide å levere den helautomatiske kaffemaskinen tilbake. Selge den, gi den bort, eller kanskje aller helst: kaste den utfor et stup.

