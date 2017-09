En fersk undersøkelse fra Nordisk Ministerråd viser at vi nordmenn er de slappeste i hele Norden. Dette kan føre til helseproblemer som ikke bare blir dyre for staten, det kan gi mange av oss en lite hyggelig alderdom. Norge har den mest inaktive befolkningen i Norden. 45 prosent av nordmenn er enten inaktive (26,8 prosent) eller svært inaktive (18,2 prosent).

Det er finnene som har færrest inaktive eller svært inaktive (29,1 prosent), svenskene får en hederlig annenplass (29,7 prosent), etterfulgt av danskene (34,3 prosent). Islendingene er nest dårligst (35,2 prosent), og nordmenn er altså på bunn.

Flere er ikke-aktive

I tillegg til at vi har flest inaktive i befolkningen, så går utviklingen også i feil retning. Norge var dårligst i Norden også i 2011, men da med 41,2 prosent som enten var inaktive (25,7 prosent) eller svært inaktive (15,5 prosent). Det er altså andelen svært inaktive som øker mest, med hele 2,7 prosentpoeng.

Hvis utviklingen fortsetter, vil over halvparten av Norges befolkning være inaktive eller svært inaktive ved utgangen av 2018. Dette kan få alvorlige konsekvenser. En inaktiv befolkning betyr en sykere befolkning som vil legge et stort press på velferdssystemet.

De nedslående konklusjonene kommer fra rapporten The Nordic Monitoring System 2011–2014 – Status and development of diet, physical activity, smoking, alcohol and overweight, utarbeidet av Nordisk Ministerråd. Undersøkelsen er omfattende, og inkluderer svar fra 17775 voksne i alderen 18–65 år.

Hvorfor er svenskene sprekere?

Et naturlig spørsmål er hvorfor svenskene er så mye sprekere enn oss. En av årsakene kan være at i Sverige så oppfordrer myndighetene arbeidsgivere til å få sine ansatte i form.

Gjennom det såkalte friskvårdsbidraget kan arbeidsgiver dekke kostnader til for eksempel treningssenter uten at den ansatte eller arbeidsgiver må betale skatt. I Norge blir ikke slike bidrag bare skattlagt, men Finansdepartementet vurderer dessuten å skattlegge den rabatten en arbeidsgiver har greid å fremforhandle.

En undersøkelse vi gjennomførte tidligere i år, viste at bedrifter som har en form for treningsopplegg, er betydelig mer attraktive for jobbsøkere, spesielt de med høyere utdannelse. 57 prosent av dem som svarte, oppgir at de foretrekker arbeidsgivere som har en form for treningsopplegg. Det burde derfor være i både myndighetenes og arbeidsgiveres interesse å få etablert slike løsninger.

Samarbeid med arbeidsgivere

Et annet spørsmål er hva vi skal gjøre for å redusere antallet inaktive i befolkningen. Etter min mening er det første vi må gjøre å bli kvitt myten om at nordmenn er et friluftsfolk som er født med ski på beina.

Undersøkelsen til Nordisk Ministerråd viser at vi ikke er så sunne som vi tror her i landet. Det neste som må til er at helsemyndighetene erkjenner at denne jobben klarer de ikke alene. Det må etableres et samarbeid med arbeidsgivere og treningsbransjen for å snu den negative trenden. Hvis ikke kan resultatet bli at mange nordmenn går rett fra sofaen til sykehjemmet, hvis de er så heldige å få plass.

