Hva ligger bak myndighetenes beslutninger? Følelser eller fakta?

Stig R. Wigestrand Doktorgrad i improvisasjon og foredragsholder

Nå nettopp

Espen Nakstad, assisterende helsedirektør i Helsedirektoratet, på pressekonferanse om koronaviruset. Foto: Terje Pedersen/NTB

Påstander i et radioprogram tyder på at Espen Nakstad rasjonaliserer sin egen overbevisning av hvor farlig viruset er.

Debatt

Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Koronarestriksjonene er vanskelige å forstå for mange. Rasjonelt sett. Men hvordan forklarer myndighetene sine beslutninger – for seg selv?

Følelser er et interessant fenomen. Vi gjør alle sammen emosjonelle vurderinger før vi kobler på de rasjonelle. Også myndighetene.

I boken Thinking Fast and Slow viser Daniel Kahnemann hvordan vi forsterker våre emosjoner i stedet for å utfordre dem. Vi rasjonaliserer rett og slett bort vår egen irrasjonalitet. At du og jeg gjør dette, er kanskje til å leve med, men våre myndigheters rasjonalisering derimot, får store konsekvenser – for veldig mange.

Feil fra Nakstad

I NRK P1s program Radiokontakten 16. november deltok Espen Nakstad fra Helsedirektoratet. Flere har kommentert Nakstads påstander.

Mange tusen har vært innlagt på sykehus, ifølge Nakstad (1:17:52). Riktig tall var ifølge Folkehelseinstituttet (FHI) 1464. Over 1000 personer har vært innlagt på intensiv avdeling, sier Nakstad (1:17:58). 288 er korrekt.

I toppår med influensa har vi ca. 900 innleggelser, hevder Nakstad (56:40). Riktig tall for toppsesongen 2017-18: 7600 mennesker.

Kan det tenkes at Nakstad rasjonaliserer sin egen overbevisning av hvor farlig viruset er, ved å addere og multiplisere på tallenes faktiske størrelse?

Høie endret rammen

På NRK Debatten 27. oktober snakket programleder Fredrik Solvang og helseminister Bent Høie om munnbind. Høie benyttet da rasjonaliseringsverktøyet framing.

Solvang påpeker at vi mangler bevis for at munnbind er effektivt – altså et argument innenfor rammen av vitenskapelig evidens. Høie endrer raskt denne rammen til å gjelde inntrykket det norske folk har av regjeringens tiltak. Han sier at Solvang ikke må skape usikkerhet. Han overser altså Solvangs empiriske ramme og lager i stedet sin egen emosjonelle ramme.

Ikke medisinske grunner til nedstengning

Great Barrington Declaration (GBD), underskrevet av drøyt 45.000 leger og forskere fra hele verden, også fra Norge, er svært interessant.

Ifølge GBD finnes det ikke lenger medisinske grunner til å stenge ned samfunnet slik som nå, men det finnes mange grunner til ikke å stenge ned. Hvorfor mener GBD dette?

Et av svarene finnes på Worldometers oversikt over active cases (aktive tilfeller). Det er nå (pr. 8. desember) registrert drøyt 19.355.000 active cases i verden. 0,5 prosent av disse beskrives som «serious or critical» (kritiske tilfeller), 99,5 prosent som «mild condition» (mild tilstand). Tyder 99,5 prosent «mild condition» på et virus som rasjonelt sett krever de restriksjonene vi nå ser?

Jeg tror ikke det, og jeg lurer på hva som egentlig ligger bak myndighetenes beslutninger. Er det følelser eller fakta?