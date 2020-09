Amerikanere i utlandet: Stem ved valget!

Barry S. White Tidligere amerikansk ambassadør til Norge

USAs tidligere ambassadør til Norge, Barry S. White, understreker at også stemmer fra utenlandsboende amerikanere teller ved valget. Her foran den tidligere amerikanske ambassaden i Oslo. Jan Tomas Espedal

I de siste valgene har velgerne i utlandet vippet balansen i noen av delstatene.

Rundt om i verden utgjør nasjonalisme, populisme og autokratiske ledere en alvorlig trussel for demokratiet og rettssikkerheten. For å holde demokratiene våre i live, må vi ta vårt ansvar på alvor når det gjelder privilegiet det er å stemme i valg.

USA, og store deler av verden, er stilt overfor utfordringer av tidligere ukjent omfang gjennom den globale covid-19-pandemien. Resultatene er økonomisk nedgang og økende forskjeller mellom rik og fattig, klimaendringer som eksistensiell trussel og – spesielt i USA – raseforskjeller. Amerikanske borgere som bor i utlandet, kan og bør delta i samtalen om disse problemene.

Utenlandske stemmer teller

Omkring ni millioner amerikanere bor utenfor USA, hvorav antatt seks og en halv million har rett til å stemme i føderale, delstats- og lokalvalg i USA. Men i 2016 var det mindre enn én million av disse som brukte stemmeretten sin.

Det kan være at noen amerikanske borgere i utlandet er usikre på om stemmene deres virkelig teller. Svaret er et ubetinget ja! Husk at 3. november 2020 velger USA ikke bare presidenten og visepresidenten, men også en tredjedel av medlemmene i Senatet og alle 435 medlemmene i Representantenes hus, samt mange viktige lokale og delstatsrepresentanter.

I mange av disse valgene er forskjellene marginale. I de siste valgene har velgerne i utlandet vippet balansen i noen av delstatene (North Carolina og New Hampshire er to eksempler på det).

Vippestater

Gitt at valget av president avgjøres av valgmannskollegiet, er det stort fokus på de såkalte vippestatene. Der er det liten forskjell på stemmene til de to presidentkandidatene. I 2016 ble resultatet i noen av disse delstatene avgjort ved en differanse på bare to til seks stemmer pr. valgdistrikt. Så hvis du avgir stemme i en av disse vippedelstatene, kan stemmen din komme til å gi særlig stor innflytelse.

Resultatet av valgene i USA vil få betydelige konsekvenser for viktig innenriks- så vel som utenrikspolitikk, og for internasjonale forbindelser mellom verdens land. Derfor oppfordrer jeg enhver amerikansk borger som bor i utlandet, å la sitt valg bli hørt gjennom å avgi stemme. Bestem deg for hvilken kandidat som er best egnet for den fremtiden du ønsker for USA, og delta.

Krever planlegging

Å stemme fra utlandet innebærer planlegging, særlig i lys av den trege postleveransen i USA for tiden. Heldigvis finnes det viktige ressurser til hjelp i denne prosessen.

For amerikanske borgere over 18 år som bor i utlandet, er første skritt å registrere seg hos det lokale valgkontoret i den delstaten du sist bodde i før du flyttet utenlands. Du kan registrere deg og be om stemmeseddel samtidig ved å fylle ut «Federal Post Application» (FCPA), som du finner på nettsiden til det føderale stemmehjelpprogrammet «Federal Voter Assistance Program». Nettsiden har en skritt-for-skritt guide for velgere og gir svar på mange spørsmål, for eksempel hvor og hvordan man kan stemme.

Selv om man har registrert seg tidligere, krever føderal lov at velgere som ikke kan møte ved valgurnene, må anmode om stemmeseddel for hvert nye kalenderår.

Nok en ressurs er votefromabroad.org som gir hjelp på delstatsnivå og brukerstøtte for online-chat.

Hver stemme teller!

Det er viktig å notere seg at noen delstater lar velgerne sende stemmeseddelen pr. e-post eller telefaks til sin lokale valgfullmektig. Andre delstater krever at stemmeseddelen sendes i posten.

For å unngå forskjellige typer postforsinkelse bør du be om stemmeseddel nå straks og ikke vente med å returnere den. Hvis du ikke mottar stemmeseddelen raskt, kan du printe ut og sende en «Federal Write-in Absentee Ballot». Du finner hjelp til dette på www.votefromabroad.org/fwab.

Oversatt av Bjørg Hellum.