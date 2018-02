Når jeg kjenner den litt småråtne lukten av trenden som aldri virker å gå av moten, den som går ut på å gjøre seg morsom på noen annens bekostning, så har jeg alltid reagert i stillhet uten noen dramatiske forsvarskampanjer. Lent meg mot den hårfine balansen mellom å være modig nok til å stå for det jeg mener og redselen for å oppfattes som overfølsom.

Men så skjer det noe som gjør at vi våkner opp i vår egen boble, der mye av det som sees og høres i en stressende hverdag, går under «innenfor-radaren».

De morsomme vitsene

I helgen var det min tur til å våkne. Datteren min og jeg ligger sengen og leser Donald. Hun vil at vi skal lese vitsene. «De er så morsomme» sier hun.

Hun peker og jeg leser. Da hun har pekt på den tredje vitsen som omhandler svensker og hvor dumme de er, prøver jeg desperat å huske en som kunne passe en seksårings øre bedre. Men før jeg kommer på noe, har hun lest de tre linjene. Så setter hun seg opp i sengen og titter på meg. Hun ler usikkert men spør forventningsfullt: «Hva er morsomt med det, mamma?»

Jeg tenker og leter etter et svar. Jeg husker plutselig norskleksen som min eldste datter kommer hjem med rett før jul, som gikk ut på at elevene så pent som mulig skulle skrive følgende tekst: «I midten av ett rom var det ett kakestykke. Rundt satt det et troll, en heks, et spøkelse og en smart svenske. Hvem fikk kakestykket? Ingen! For det finnes ikke troll, hekser, spøkelser eller smarte svensker»

Innenfor?

Min barn har en svensk mamma og en norsk pappa. Hos oss er det #jordgubbstårta og #jamåhanleva blandet med #hurrafordeg og #kransekake.

Ungene er stolte over å ha det slikt. Men hvor lenge vil det holde når man i skolen skriver om svenskene som en folkegruppe konsekvent identifisert som kognitivt tilbakestående? Er det «innenfor-morsomt»?

Svensk dom

Når en gutt i 2013 ble dømt av den svenske domstolen til å betale en bot på 2000 kroner etter å ha publisert en vits på Facebook som gikk ut på at man raskest tok livet av 50 fluer gjennom å slå en somalier i ansiktet, var det i utgangspunktet også bare ment som en vits. Men retten var enig i at gutten med overlegg latterliggjorde somaliere, og han ble dømt for hets mot en folkegruppe.

Dette ble nevnt i en rekke norske medier, blant annet i en artikkel skrevet av Hans Rustad, redaktør av nettstedet Document.no, der dommen omtales som en trussel mot ytringsfriheten. Rustad stiller også spørsmål ved rettens rolle, om den skal dømme mellom hva som er morsomt og ikke?

Hva slags samfunn er vi?

På bakgrunn av aktuelle artikkelserier om hvordan det deles barnepornografisk materiale på nett, hvordan det ukritisk deles private intimbilder fra hackede mobiltelefoner og eksistensen av de sosialt aksepterte lukkede mannsgruppene der nettrollene ikke bare florerer, men helt usjenert fråtser i- og trigges av hverandres brutale munndiaré, vil jeg tørre å påstå følgende:

Uten juridiske føringer eller fellende dommer som statuerer gode eksempler på hva som er ugreit å si, uheldig å dele, innenfor å se på og viktigst: hva som ikke er det: Hva slags samfunn er vi da?

Rustad skriver avslutningsvis at «Det offisielle Sverige liker ikke vitser som er på innvandrernes bekostning, helt enkelt».

Som om det skulle være galt?

Jeg gir stående applaus til dem som setter foten ned for offentlig latterliggjøring på andres bekostning. Å lene seg på sensur eller på manglende ytringsfrihet, blir bare tragisk og vitner om uvitenhet.

Pippis pappa vs. norsklekse

Med venstre hånd reviderer vi Pippi-bøkene, der man bastant kaster ut Astrid Lindgrens uskyldige «negerkonge» fordi det oppleves rasistisk og støtende, samtidig som høyrehånden deler ut norskleksen om svenskene som ikke engang skjønner hvor lav IQ de har (om de i det hele tatt har noen).

Jeg blir flau og rødmer når jeg innser omfanget av manglende kunnskap, integritet og mot hos dem som burde vite bedre. Skolen, foreldrene i de enkelte hjem og ikke minst redaktørene for et Disney-blad. Vi vet at en fellesnevner for dem som trakasserer, uansett alder og hva det gjelder, er at handlingene forsvares med at det jo bare var på tøys. Eller så er det bare hun eller han som er så «jævla overfølsom».

Må hun tåle tøys som gjør vondt?

Er dette svaret jeg skal gi min datter: At hun jammen må tåle å bli tøyset med, selv om det gjør vondt i langt inn i magen?

Det er fortsatt stille mellom oss, og hun spør igjen: «Hva er morsomt med det, mamma?»

«Skjønte ikke den, jeg», svarer jeg.

Gjør du?