TV-overføringen av årets VM i langrenn var en skuffende opplevelse. Det var jo nesten håpløst å følge med, på grunn av løpernes drakter, TV-bildene, tidsangivelser og andre tabeller.

Noen detaljer:

1. Deltagerdraktene

Løpernes drakter er så like at det er bortimot umulig å skille deltagerne fra hverandre, særlig i stafett og fellesstart. Det var et stort antall nesten like blå drakter, mens russernes og de norske, røde draktene var så like, at en av de norske jentene i stafetten sogar sa at hun nesten tok feil ved vekslingen.

Har ikke skiforbundene forstått at publikum trenger enkle måter å skille løperne på?

Unntak her var svenskene, som skilte seg godt ut.

2. TV-overføringene

TV-bildene var valgt slik at viktige hendelser, som rykk, fall, knuffing og kniving, ikke alltid kom med. I utforkjøringene vises løperne fra siden, etter hverandre i omtrent samme tempo. Stort sett uinteressant. Mens i motbakkene, hvor det gjerne skjer interessante rykk og kniving, vises oftest løperne forfra eller bakfra, uten at vi ser hva som egentlig skjer.

Det virker som om TV-teamet ikke helt har forstått hva publikum vil se. Dette forsterkes ved at et TV-kamera er plassert rett etter start i ett spor, mellom skiene til én løper. Tåpelig!

3. Tidsangivelser og oversikt

Tabellene som presenteres, er helt håpløse.

Før løpet vises deltagerlistene så fort at man bare rekker å få lest noen få navn. Det samme gjelder ofte sluttresultattabellen.

Under løpet vises mellomresultatene suverent uoversiktlig. Tid for den som leder vises konstant, mens tid for løperne etter hvert som de passerte ble vist i forhold til lederen, oftest så raskt at det er helt umulig å få det med seg. Dessuten ble ikke løpernes tider sammenlignet i forhold til hverandre, bare i forhold til førstemann. Fra stafetten burde det dessuten angis tidene til hver enkelt løper.

5. Reportasjer

De norske reporterne har masse kunnskap, men snakker i ett sett om alt mulig angående løypa, løperne, historikk og så videre. Ganske anstrengende, og mye er unødvendig. Derfor var det mer behagelig å se på svensk TV, merkelig nok. Forhåpentlig blir det etter hvert forbedringer med hensyn til å skille løperne fra hverandre, gi god informasjon om tider og ikke minst god TV-dekning. Langrennsinteressen i Europa er fallende, så det er ikke særlig gunstig slik det er i dag.