Forsvarsdepartementets forslag om å selge den gamle krigsskolen i Tollbugata 10 i Oslo har heldigvis vekket debatt. Kan det egentlig forsvares at en rik nasjon kvitter seg med en nasjonalhistorisk helt unik bygning med røtter tilbake til 1600-tallet?

Privat

Det synes imidlertid som om både tilhengerne og motstanderne av salget deler et viktig premiss, nemlig at bevaring av kulturminner går på bekostning av operativ effekt. Penger som går til å styrke Forsvarets operative evne er tapt for kulturminnevern, og motsatt. Det er imidlertid en alvorlig feilslutning.

Det er galt å sette likhetstegn mellom forsvarsevne og antall våpenplattformer, som fregatter og kampfly. Operativ evne er avhengig av langt mer enn det. Uten strategisk forståelse, menneskelig innsikt og forankring i folket, for å nevne noe, er utstyret vårt lite verdt.

Om vi har slitt med å nå våre strategiske mål i Afghanistan og andre steder, skyldes det i liten grad utstyret eller den militære treningen, men manglende strategisk sans og manglende forståelse for hva lokal kultur og historie betyr.

Og om den sikkerhetspolitiske situasjonen i verden er dramatisk endret, er det enda viktigere enn før at vi vet hvilke verdier vi selv står for.

Hvilke signal sender egentlig departementet når de vil kvitte seg med et av verdens eldste krigsskolebygg? Hvilke signal sender de om Forvarets plass i norsk historie? Å selge arvesølvet eller bestefarsklokken gjør man når man er i ferd med å sulte i hjel. Gjør man det før, gjør man det fordi det gjenstandene representerer ikke lengre betyr noe for oss.

Nedbygging av tradisjoner, historie og levende kultur skaper rotløshet, og det maner ingen til undring, interesse og engasjement for Forsvaret. Alle viktige ingredienser i militær forsvarsevne.

Hvis vi i ord og handling viser at fortiden ikke betyr noe for oss, har vi heller ingen fremtid verdt å slåss for.

