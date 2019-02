De siste årenes rapporter om tilstanden i havet understreker tydelig behovet for et «Verdenshavets hovedkontor».

Vi må tenke stort

Alt liv på jorden oppsto i havet. Vi får oksygenet vi puster, fra havet. Over 3 milliarder mennesker har havet som matkilde, millioner har det som arbeidsplass.

Samtidig behandler vi havet som en stor søppelkasse. I løpet de siste 40 årene har vi mistet over 40 % av livet i havet, og situasjonen eskalerer som følge av plast, forurensing, klimaendringer, havforsuring og overfiske. Store problemer krever store løsninger og utradisjonell tenkning.

Både FN og Friends of Ocean Action, en internasjonal gruppe med de fremste havekspertene i verden, har understreket behovet for økt samarbeid for å løse problemene i havet. I Verdenshavets hovedkontor vil vi samle dem som kan noe og vil noe med havet, nettopp for å skape løsninger for livet i havet.

Nye muligheter

Verdenshavets hovedkontor er ikke en konkurrent til forskningsmiljøer, men et internasjonalt kraftsenter for kunnskapsmiljøer, forvaltning, gründere, og ulike aktører fra næringsliv og sivilsamfunn for å løse utfordringene i havet.

Bedre innblikk i hva vi vet og ikke vet, hvilke løsninger som finnes og hvilke som må skapes, vil bety nye muligheter for alle som jobber med hav, enten det er forskning, næringsliv, eller NGOer (Ikke-statlige organisasjoner), enten det er for profitt eller idealisme.

Hele bygget er viet Verdenshavet

Det er i debatten skapt et kunstig skille mellom de ulike delene av bygget, men hele bygget er Verdenshavets hovedkontor. Ca. 1/3 er konferanselokaler/hotell for tilreisende haveksperter, 1/3 er kontorarealer for havrelatert næring og 1/3 stiller Kjell Inge Røkke til disposisjon gratis eller til kraftig redusert pris, for NGOer (ikke-statlige organisasjoner), gründere og andre med svak betalingsevne. Dette samspillet er viktig for å lykkes med ambisjonen om å redde livet i havet og finnes ikke noe annet sted i verden.

Enda høyere

Det er forståelig at diskusjonen om høyden går høyt. Det er noe veldig unorsk over å bygge over 200 meter, og jeg brukte tid på å venne meg til det selv. Men nå er jeg faktisk blitt en av dem som kjemper for at det skal bli enda høyere.

Vi trenger å bli minnet om de største miljøproblemene, og det er derfor et selvstendig poeng at det skal være høyt. Bygget skal være en konstant påminnelse om viktigheten av havet og et fyrtårn for fremtidsrettede løsninger. Et sted verden samles for å løse gamle problemer og skape nye muligheter.

