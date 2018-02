Vi har allerede aldersgrenser på alkohol og førerkort. Hva med en digital lavalder? | Line Konstali

Smarttelefoner fører til stress, psykisk sykdom, ensomhet og selvmord, skriver stortingsrepresentant Mathilde Tybring-Gjedde i en kronikk. Vi trenger lover som beskytter barn og ungdom bedre.

Vi foreldre må ta vår del av ansvaret. I frykt for at barna skal holdes utenfor, godtar vi mer enn vi burde. Tiden er overmoden for at vi fokuserer på problemene barn og ungdom får på grunn av teknologi.

Jeg har møtt barn som ikke gjør annet enn å spille. De sliter med å holde tempoet når andre barn løper, klatrer i trær og sykler. Det ironiske er at vi forsøker å løse problemene med å innføre Ipader i barnehage og skole. Systemene er både enkle og selvforklarende. Er ikke sosial kompetanse viktigst når alle manuelle yrker forsvinner?

Behov for strakstiltak

Sannheten er at all den tid ungdommen bruker på meningsløs surfing, navlebeskuende selfie-dyrking og mobbing, så sitter annonsører og IT-giganter i den andre enden og tjener penger. Tristan Harris, som har jobbet for både Apple og Google, frykter at IT-selskapene har skapt en farlig avhengighet og etterlyser behov for strakstiltak. Vi har allerede aldersgrenser på alkohol og førerkort. Hva med en digital lavalder?

Politikere må på banen!

Når kvaliteten på våre barns- og ungdoms oppvekstvilkår svekkes, bør politikere fra alle partier krangle om de beste tiltakene. De økte klasseskillene som oppstår ved overdreven skjermbruk, burde engasjere venstrepartiene og KrF. Barna sliter sosialt, får dårligere skoleresultater og store helsemessige utfordringer. At barn fjerner seg fra det naturlige, bør være en like viktig sak for MDG som elbiler i Oslo.

