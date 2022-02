Et vanvittig eksperiment

Bjørg Marit Andersen Professor dr. med.

13 minutter siden

Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) annonserte 12. februar store lettelser i smitteverntiltakene.

Regjeringen skroter smitteverntiltak. Det er til alvorlig skade for befolkningen.

Debatt

Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Regjeringen skroter alle smitteverntiltak mot koronaviruset på toppen av en enorm smittebølge. Det har aldri skjedd før. Da kan man gå så langt tilbake som til før svartedauden!

Aldri i moderne tid er det påvist en virustype som forårsaker så mye sykdom, langtidsskader og død over en så lang periode. I tillegg kommer bivirkninger av vaksiner som likevel er nødvendige nå.

I Norge blir nå koronaviruset påvist hver dag hos: 20.000- 25.000 nysmittede, 60–100 sykehusinnlagte. 25–45 dør hver uke (VG/Folkehelseinstituttet 14. februar).

Svineinfluensaen i 2009 førte til under 2800 tilfeller pr. uke, opptil 100 sykehusinnlagte samtidig på landsbasis, og bare 30–35 pasienter på intensiv samtidig. I alt døde 32 personer. Pandemien var over etter et halvt år ved hjelp av smitteverntiltak mot kontakt- og luftsmitte.

Det er usikkerhet rundt omikronvarianten: virulens (en mikroorganismes evne til å fremkalle sykdom), smittsomhet, flokkimmunitet og utvikling. Vaksinering, mindre smitte blant eldre og bedre medisinsk behandling har hatt effekt.

Land som legger ned smittevern og mener omikron er et snillere virus som ikke er nødvendig å stoppe, har misforstått det hele, sier Tedros Adhanom Ghebreyesus, sjef for Verdens helseorganisasjon (WHO).

Han henstiller alle land om å beskytte befolkningen med alle midler – ikke stole ubegrenset på vaksinasjon. Norske myndigheter følger ikke oppfordringen.

Å forsøke å gjøre et problematisk og ukjent koronavirus til et ikke-problem under dagens forhold er til alvorlig skade for befolkningen.