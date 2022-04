Kort sagt, fredag 29. april

Lærere, ikke sosionomer!

Ja, læreryrket har et statusproblem, som Bendik Befring Brandvold er inne på i sitt debattinnlegg i Aftenposten. Dessverre bidrar innlegget nettopp til dette problemet.

Brandvold skriver hvordan lærere utgjør «en enorm forskjell for en sårbar gruppe mennesker». Han skriver om omsorg, trivsel og tålmodighet: «Som lærer blir du involvert i alt fra skrubbsår, fotballkrangler og kjedsomhet til mobbing, barnevernssaker og politiavhør.»

Brandvold virker å glemme at den største delen av jobben er helt vanlig fakta- og forskningsbasert undervisning, formidling av fag og kunnskap. Det nevner han ikke med ett ord.

Det er et kunnskapsyrke vi snakker om. De fleste barna blir aldri involvert i barnevernssaker eller politiavhør. Men alle barna trenger lærere som er veldig gode på faget sitt – og det er der mye av statusproblematikken ligger.

Norske lærere har historisk sett ikke vært veldig gode i faget sitt, snarere tvert imot. Enhver lærer som ikke kan stoffet sitt, er med på å senke statusen til en hel yrkesgruppe.

Ut fra innlegget virker det som Brandvold forsøker å rekruttere kommende sosionomer. Det bidrar ikke akkurat til den statusen han ønsker å heve i yrket både han og jeg innehar.

Sanna Sarromaa, lektor i Hamar-skolen

Det Høyre sier, og det Høyre gjør

I Aftenposten 22. april ber Unge Høyres leder Ola Svenneby om at man i samfunnsdebatten skal forholde seg til det Høyre «faktisk sier og mener».

Det Unge Høyre helst vil slippe, er imidlertid at det blir dokumentert at Høyre ofte sier noe annet enn det de gjør, når de får makt. Slik man lanserte «det nye arbeidspartiet Høyre» før de gikk inn i regjering, med løfter om en ny arbeidslivspolitikk. Der skulle respekten for fagbevegelsen stå i sentrum, og fremtidige endringer i arbeidsmiljøloven skulle være beskjedne og ønsket langt inn i LO, ifølge Høyres daværende nestleder.

At Høyre i regjering ville bryte løftene, var «svartmaling og skremselspropaganda». Ledelsen i Høyre var rett og slett forbannet da det ble antydet at Høyre kom til å åpne for midlertidige ansettelser der det ikke var midlertidige behov.

Men skeptikere fikk rett. Høyre i regjeringsposisjon kuttet i arbeidsløshetstrygden og i tiltaksplasser for arbeidsledige, og permitteringsreglene ble strammet inn – for å gi rom til massive skattekutt. Fagforeningsfradraget ble – på tross av løfter om det motsatte, mindre verdt hvert eneste år. Og man foreslo å kutte i tilgangen til sykelønn for titusenvis av arbeidstagere – selv om løftet om ikke å endre sykelønnsordningen var selve symbolet på Høyres nyorientering. Etterpå brøt man løftene om å lytte til fagbevegelsen i prosessen med å svekke arbeidsmiljøloven. Og det ble åpnet for midlertidige ansettelser også der det ikke var midlertidige behov.

Unge Høyre og andre må nok også i fremtiden finne seg i at Høyres retorikk blir målt mot hva de faktisk gjør.

Wegard Harsvik, statssekretær (Ap)