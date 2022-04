Vurderingssamtaler for alle er ikke en klok bruk av ressurser

Seks ansatte ved Bup Syd, Oslo universitetssykehus HF

Myndighetene ønsker at alle som henvises til Bup, skal innkalles til en vurderingssamtale hos en spesialist i psykologi eller psykiatri for å få vurdert sin sak. På bildet: helseminister Ingvild Kjerkol (Ap).

Intensjonen er kanskje god, men konsekvensene kan bli svært uheldige.

Debatt

Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Psykisk helsevern for barn og unge er som kjent under sterkt press. Barne- og ungdomspsykiatrien (Bup) hadde allerede før pandemien utfordringer med kapasitet.

Bup har de siste årene hatt økte krav i forbindelse med innføring av pakkeforløp. I tillegg kommer pålegg om drastiske kutt i ventetider.

Med pandemien har mengden henvisninger økt med 30 prosent. Pasientene fremstår sykere, og det er krevende for oss å få gitt et tilbud innen fristene og yte god helsehjelp.

Lengre ventetid

Myndighetene har nå i tillegg lagt føringer om at alle som henvises til Bup, skal innkalles til en vurderingssamtale hos en spesialist i psykologi eller psykiatri for å få vurdert sin sak (Aftenposten 2. april).

Intensjonen er kanskje god, men konsekvensene kan bli svært uheldige. En presset tjeneste vil måtte bruke sårt tiltrengt spesialistkapasitet til slike vurderinger. Dette vil gå utover behandling av og helsehjelp til pasienter med alvorlig psykisk lidelse.

Pasienter med svært alvorlige symptomer som psykose kan måtte risikere lengre ventetid eller mindre hyppig oppfølging enn det som er forsvarlig.

Det er også rimelig å anta at en rett til vurderingssamtale for alle vil føre til enda lavere terskel for henvisning, og at de som henviser, vil ønske en vurdering hos Bup «for sikkerhets skyld». Dette er langt unna mandatet for spesialisthelsetjenesten.

Fakta Vurderingssamtale i psykiatrien Regjeringen Støre har innført begrepet «vurderingssamtale» som en del av sin satsing på psykisk helse. Fra Hurdalsplattformen: «Sette et mål om å gi alle henviste muligheten til en vurderingssamtale og plassere spesialister i front, slik at erfarne spesialister er med på å vurdere henvisninger.»

Fra helseministerens sykehustale : «I regjeringsplattformen står det at vi ønsker at erfarne spesialister skal delta i vurderingen av alle henvisninger til psykisk helsevern. Og vi har et langsiktig mål om at alle som blir henvist, skal få tilbud om en vurderingssamtale.»

I oppdragsdokumentet til de regionale helseforetakene (RHF): «RHF skal legge til rette for å tilby vurderingssamtale innen psykisk helsevern, særlig for barn og unge og der det er uklart om pasient har rett til helsehjelp eller det er behov for supplerende informasjon, eller der lege/henviser mener det er behov for rask avklaring før eventuell henvisning.» Vis mer

Trenger økte ressurser

Løsningen på krisen i psykisk helsevern for barn og unge må løses med økte ressurser til og en utbedring av det kommunale tjenestetilbudet. De fleste barn med psykisk lidelse skal ivaretas der.

Eventuelle vurderinger av barns psykiske helsesituasjon bør også foregå hos fagfolk i kommunen, slik at pasientene kan siles inn til oss. Dette vil resultere i at Bup kan konsentrere seg om å gi helsehjelp til de pasientene som trenger et spisskompetent spesialisthelsetjenestetilbud.

Gode tilbud i kommunene vil kunne sørge for tidlig innsats, forebygge utvikling av alvorlig psykisk lidelse og gi gode forløp. I en slik situasjon kan avslagsprosenten på henvisninger og ventetider reduseres og tilbudet bli bedre for alle pasienter.

Å vedta at alle pasienter henvist Bup skal ha rett på en vurderingssamtale hos spesialist kan sammenlignes med at alle pasienter med magesmerter skal sees av en gastrokirurg. Det er IKKE en klok bruk av ressurser.

Følgende ansatte ved Bup Syd, Oslo universitetssykehus HF har signert innlegget:

Henriette Kirkaune Sandven, overlege og seksjonstillitsvalgt

Siri Toven, psykologspesialist og verneombud

Hilde Thorsen Ystrøm, psykologspesialist og seksjonstillitsvalgt

Lise Marie Hassel, klinisk barnevernspedagog og seksjonsverneombud

Karsten Anderson, klinisk sosionom og varatillitsvalgt

Barbo Aasgaarden, psykologspesialist og psykologfaglig rådgiver