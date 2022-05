Jeg er gynekolog og har en historie med ufrivillig barnløshet. Og jeg vil si noe om «Made in Oslo».

Johanne Sundby Professor i medisin, Universitetet i Oslo



I serien «Made in Oslo» spiller Pia Tjelta den ufrivillig barnløse fertilitetslegen «Elin» som går i mental og fysisk oppløsning.

Serien tar for seg kyniske og globale dilemmaer.

Jeg er gynekolog, jeg har en historie med ufrivillig barnløshet, og en doktorgrad om infertilitet.

Litt som i «Made in Oslo», en TV-serie jeg har sett med stor interesse. Der møter vi Pia Tjelta i hovedrollen som en barnløs gynekolog.

Serien fikk nylig kritikk av Cecilie Hoxmark i et godt debattinnlegg i Aftenposten. Hun mener den gir et «fortegnet bilde» av barnløshet, og ber om en mer nyansert fortelling.

Prosjektene utfyller hverandre

Hoxmark har et interessant og viktig prosjekt med å få smerten, urettferdigheten og tabuet med infertilitet frem i lyset.

Podkastene hennes i «Prosjekt åpenhet» er mangfoldige og spennende. De belyser erfaringer vi som har opplevd infertilitet, ofte har holdt for oss selv.

Johanne Sundby er professor i medisin ved Universitetet i Oslo.

Ønsket om åpenhet om barnløses opplevelser er betimelig. Men jeg opplever ikke at det er en konflikt mellom de to medieprosjektene. Podkasten og serien utfyller hverandre.

Globale dilemmaer

«Made in Oslo» er ikke et prosjekt som kun omhandler barnløshet.

Barnløsheten i serien er et grep for å skape debatt. Det er et dramaturgisk bra spill. På en nesten thrilleraktig måte viser den hvordan grenselandet for etikk, utfordringene rundt kommersialisering og profittjakt i fertilitetsindustrien virker.

Serien tar for seg det kyniske, globale og monopoliserte dilemmaet i bioteknologiindustrien, der denne møter mennesker i en nesten håpløs kamp for barneønske, et normalt familieliv, å overleve kreft.

Den evner å skape spenning og debatt om hvor mye vi er villige til å tøye egne grenser for å oppnå noe vi virkelig ønsker oss.

Jeg synes serien, som er fiksjon og drama, evner å gjøre dette på en engasjert og betimelig måte, uten å gi oss de politisk korrekte svarene.

Viktig samtale

Jeg har snakket om infertilitet i offentligheten i fire tiår. Den samtalen er viktig. Grenser er flyttet, på godt og vondt. Tilgangen på behandling er blitt bedre, de tekniske mulighetene har utviklet seg med rekordfart. Noen er etisk på grensen. I Norge har vi vært restriktive, blant annet til donasjon av egg, sæd og surrogati.

Teknologien kjører jetfly. Vi andre dilter etter med hest og kjerre.

Fremskritt skal være fremskritt, men den siviliserte delen av verden skal også tøyle de som ikke ser de allment aksepterte grensene. Disse spørsmålene stilles i et filmatisk format. Ikke i politisk spørretime, ikke som kronikk eller debattinnlegg på sosiale medier, men som allmenn underholdning, og med mening.