Kort sagt, tirsdag 16. august

Vi samler opp avisens kortinnlegg i spalten «Kort sagt».

Hongkong åpnet Taiwans øyne

I 2016 vant Det demokratiske progressive partiet (DPP) valget i Taiwan. Demokratene er mest avvisende til folkerepublikken. Etter 2016 fikk nasjonalistene (KMT) fremgang på meningsmålingene. Taiwansk separatisme har vi resolutt motarbeidet og avskrekket, sa Kinas statsminister Li Keqiang begeistret i 2018. Senere samme år seiret nasjonalistene i Taiwans lokalvalg.

Våren 2019 viste målinger at nasjonalistene også ledet i presidentvalgkampen. Men fra juni dominerte Hongkong-protestene nyhetsbildet. Angrepet på byens demokratibevegelse viste en hel verden at opposisjon i Kina fortsatt behandles hensynsløst, som i Beijing juni 1989. Løftet til Hongkongs befolkning om respekt for grunnleggende menneskerettigheter hadde ingen verdi.

Med utviklingen i Hongkong som bakteppe snudde valgvinden i Taiwan. Demokratenes Tsai Ing-wen ble gjenvalgt som president i et valgskred i januar 2020. Demonstrantene i Hongkongs gater satte spor i verdenshistorien.

Hongkong hadde ingen beskyttelse mot det brutale diktaturet. Mange tusen er nå i eksil i Taiwan. Opposisjonen er kastet i fengsel. Pressefriheten stuper. Historien forfalskes. Den politiske friheten i Hongkong er død.

Jessica Kayi Chiu, leder i Hongkongkomiteen i Norge

Arne Melsom, nestleder i Hongkongkomiteen i Norge