I 18 år med Høyrestyre i Oslo ble det ikke bygget ett eneste folkebad

Victoria Marie Evensen Byråd for næring og eierskap (Ap)

Omar Samy Gamal Byråd for kultur, idrett og frivillighet (SV)

Nå nettopp

Høyrebyrådet solgte unna fellesbadene våre og la frem en helt urealistisk plan om å rive alle lokalbadene og bygge noen få megabad, skriver debattantene.

Hvem du stemmer på, avgjør hvilket badetilbud du får. Å påstå noe annet er å tåkelegge en viktig debatt.

Debatt

Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Oslo-borger Mala Wang-Naveen beskriver i Aftenposten 23. januar hvor vanskelig det er å få seg et bad i Oslo. Vi skriver gjerne under på at byen vår trenger flere bad. Men vi faller av når bakgrunnen for dette oppsummeres slik: «Skiftende bystyrer vil skylde på hverandre, mens skolene skylder på foreldrene.»

Det er en tåkelegging av et politisk faktum: Det betyr noe hvem som styrer Oslo, og byens bad er blant de fremste eksemplene på det.

5,5 milliarder til idrettsanlegg

I 18 år med høyrestyre i Oslo ble det ikke bygget ett eneste folkebad. Høyrebyrådet solgte unna fellesbadene våre og la frem en helt urealistisk plan om å rive alle lokalbadene og bygge noen få megabad.

Til den planen satte de av 0 kroner.

I 2015 stemte byen frem et rødgrønt byråd og et taktskifte i badepolitikken. Vi har bevilget 5,5 milliarder til idrettsanlegg de neste fire årene, hvorav en stor del er bad. Vi bygger nytt bad på Stovner, Tøyen og Manglerud.

Vi har pusset opp Nordtvedt, Romsås og Holmlia. Bøler bad gjenåpnet denne uken. Frognerbadet har fått ny sklie og skal rehabiliteres. Vi prøver å få til nytt bad på Sogn og utreder nytt bad på vestkanten.

Utvidede åpningstider og lavere pris

Det er livsviktig at barn lærer å svømme. Derfor doblet vi antall svømmetimer i skolen. I 2020 og 2021 gikk 40 millioner til sommertilbud i regi av Osloidretten med gratis svømmekurs til 8000 barn.

Vi fjernet egenbetalingen til idretten for å trene i badene. Det har bidratt til en økning i treningstimer med nesten 50 prosent.

Det er ekstra magre tider mens vi venter på nytt, større Tøyenbad. Idrett og skole bruker det midlertidige badet på Økern. Det har vi kjøpt, så når det har gjort jobben på Økern, kan det flyttes et annet sted i byen.

Det er ekstra magre tider mens vi venter på nytt, større Tøyenbad

Det er ikke ulike bystyrer som skylder på hverandre. Høyre styrte byen i 18 år. Så overtok vi. Nå er det utvidede åpningstider, flere svømmetimer, lavere priser, planer for nye bad som faktisk er gjennomførbare og finansiert, og spader satt i jorden. Det er dyrt, men det handler om prioritering.

Hvem du stemmer på, avgjør hvilket badetilbud du får. Å påstå noe annet er å tåkelegge en viktig debatt.

Vil du delta i Oslo-debatten?

Har du noe på hjertet som du ønsker å dele? Send innlegget ditt til debatt@aftenposten.no.

Her finner du flere debattinnlegg om Oslo, og her kan du lese mer om hvordan du sender inn et debattinnlegg til oss.