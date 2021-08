Oslo har et altfor lavt antall regulerte boliger

Hilde Vatne Administrerende direktør, JM Norge

Sverre Molvik Administrerende direktør, Selvaag Bolig

Baard Schumann Konsernsjef, Nordr

Årsaken til at vi legger ut begrensede salgstrinn er blant annet at vi må finansiere byggetrinnene fortløpende, skriver innleggsforfatterne og viser som eksempel til Grefsen stasjon (bildet).

Samtidig tvinges vi til å bygge altfor mange store og dyre boliger.

I Aftenposten 25. august får vi, boligbyggerne, passet påskrevet av Oslos byrådsleder Raymond Johansen (Ap). Han påstår at boligbyggere både bløffer og seiler under falskt flagg når vi er bekymret for den galopperende prisveksten i Oslo.

Samtidig viser han ikke tegn til å innrømme at hans eget byråd eller byens etater kan lastes. Det er enten utbyggernes feil eller statens feil, ifølge Johansen.

Ubalansen i Oslos boligmarked

Byrådslederen kritiserer andre for å overforenkle debatten. Samtidig bidrar han selv i høy grad til akkurat dette. Han nekter å innse at boligprisene i byen hans er sterkt påvirket av ubalansen mellom tilbud og etterspørsel.

Fakta er at Oslo har et altfor lavt antall regulerte boliger og en leilighetsnorm som ikke er tilpasset boligkjøpernes behov.

I første halvår har bystyret i Oslo godkjent stusslige 205 nye boliger. For å holde tritt med den forventede etterspørselen bør det godkjennes minst 3000 nye boliger hvert år. Ubalansen går altså fra vondt til verre.

Det viktigste virkemiddelet for å få balanse i Oslos boligmarked er å regulere flere tomter slik at det kommer flere nye boliger på markedet.

Kristiansand og Trondheim er eksempler på byer som har gjort nettopp det. De har hatt en langt sunnere prisutvikling enn Oslo. I Kristiansand har en singel sykepleier råd til 47,8 prosent av boligene. For Oslo er tallet 1,3.

Samtidig tvinges vi til å bygge altfor mange store og dyre boliger. Halvparten av Oslos husholdninger består av én person. Når politikerne krever at 40 prosent av boligene skal være over 80 kvadratmeter, blir leilighetene både unødvendig store og unødvendig dyre.

Skyhøye tomtepriser

Kommersielle boligbyggere som oss er best tjent med at prisutviklingen er jevn og følger utviklingen i folks kjøpekraft, slik at flest mulig har råd til å skaffe seg tak over hodet.

Det eneste man oppnår ved å strupe tilbudssiden, er det motsatte – en unaturlig prisvekst.

Prisgaloppen, som vi alle er bekymret for, har ikke bidratt til større gevinst for boligbyggere. Den har først og fremst bidratt til et hinsides prisnivå på nye tomter. For seks år siden var det mulig å kjøpe tomt på Løren i Oslo til 10.000 kroner pr. kvadratmeter bolig. Nå er prisen over 30.000 kroner.

Trinnvis utbygging er nødvendig

Johansen mener videre at årsaken til at utbyggere legger ut begrensede salgstrinn er at vi bremser produksjonen for å maksimere prisene. Det er feil.

Årsaken til at vi legger ut begrensede salgstrinn er blant annet at vi må finansiere byggetrinnene fortløpende. Vi får ikke låne penger i banken før vi har oppnådd en viss salgsgrad i hvert byggetrinn (som oftest 50–60 prosent).

I tillegg er det faktisk grenser for hvor mange boliger man kan selge på ett sted samtidig. All erfaring tilsier at et prosjekt eller en mikrobeliggenhet har en etterspørsel på 80–100 boliger pr. år.

Hvis man på Grefsen Stasjon skulle legge ut alle 1000 boligene samtidig, ville det dermed gått fire-fem år før det var solgt nok boliger til å finansiere byggingen. Med to års byggetid ville det altså gått opp mot sju år før den første kjøperen kunne forvente å flytte inn i sin nye bolig.

Det sier seg selv at dette ikke hadde fungert. Derfor deler vi opp prosjektene i trinn som gir god kontroll både på marked, finansiering og gjennomføring.

Samarbeid

Det er ikke noe som er mer frustrerende (og dyrt) enn en fem-seks år lang reguleringsprosess som ender med å bli nedstemt i bystyret. Vi som utbyggere forsøker å planlegge slik at våre planer får tilslutning fra politikerne, og at prosjektene blir gjennomført så snart som mulig.

Vi våger å tro at vi deler byrådslederens ønsker om en på alle måter bærekraftig utvikling av Oslo. Samtidig tror vi dialog og samarbeid er et bedre virkemiddel enn pekefinger og lettvintheter.

Det er ikke lett å få et møte med selveste Raymond Johansen, men vi prøver gjerne igjen. Om han da ikke er altfor opptatt med valgkampen.