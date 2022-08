Kort sagt, torsdag 1. september

Debattredaksjonen

8 minutter siden

Vi samler opp avisens kortinnlegg i spalten «Kort sagt». Her er dagens innlegg.

Fastlegeordningen. Her er dagens kortinnlegg.

Debatt

Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Utdanning av leger i kommunen: en dårlig dugnad

Norske kommuner skriker etter nye fastleger. Likevel får de ingen nasjonale midler for å utdanne fremtidens leger.

Fastlegene har sprengt listekapasitet, økning i antall pålagte arbeidsoppgaver etter samhandlingsreformen og sviktende rekruttering. Samtidig får kommunene ingen øremerkede midler til utdanning av leger fra helsemyndighetene, og medisinstudentene får få praksisuker utenfor sykehus.

I dag tildeles øremerkede midler for praksisundervisning og -veiledning av medisinstudenter direkte til helseforetakene. Selv om det er krav til praksisuker i primærhelsetjenesten som en del av medisinutdanningen, får kommuner og praksisveiledere ikke en krone fra nasjonale myndigheter til medisinutdanning. Hvordan kan man forvente at unge leger vil bli fastleger når vi ikke eksponeres nok for fastlegeyrket i utdanningen og stadig hører om skadelig arbeidsbelastning?

Fastlegene har omfattende arbeidsoppgaver relatert til utredning, behandling og oppfølging av listepasienter, samt administrasjon. I dag kommer veiledning av medisinstudenter på toppen av disse arbeidsoppgavene, uten nasjonale ordninger for praksiskompensasjon. Selv om majoriteten av fastleger er motiverte for å veilede medisinstudenter, betyr dette at medisinutdanning er et økonomisk og kapasitetsmessig tapsprosjekt for fastlegene. Gjennom økonomiske incentiver fra helsemyndighetene til medisinutdanning kan man stimulere til rekruttering av nye fastleger.

Selv om primærhelsetjenesten er kommunal, er nasjonale tiltak nødvendig for å redde fastlegeordningen. For den enkelte fastlege og kommune kan det være utfordrende å avsette egne midler til medisinutdanning. En nasjonal finansieringsordning der økonomisk støtte følger studentene etter antall praksisuker i primær-/spesialisthelsetjenesten fremfor å tildeles helseforetakene direkte, kan øke rekrutteringen av unge leger til allmennmedisin.

Medisinutdanning i kommunene er kostnadskrevende, men både nødvendig og billigere enn å la fastlegeordningen kollapse.

Xenia Cappelen, 6. års medisinstudent, Universitetet i Bergen

Henrik Lykke Joakimsen, 5. års medisinstudent, Universitetet i Tromsø