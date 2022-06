Dere som motarbeidet tilblivelsen av våre barn: Hva tenker dere når dere ser dem i dag?

Geir Kvarme Pappa

22 minutter siden

Det er på tide at surrogatibarna blir hørt i debatten, skrev Selma Jenvin-Steinsvåg (15) onsdag 15. juni. Geir Kvarme har selv to 15 år gamle døtre som er født via surrogati.

Jeg kan ikke brenne inne med dette innlegget. Det er noe jeg lurer så grundig på.

Debatt

Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

I 2011 oppløste norske myndigheter flere norske familier med begrunnelse i at barna var født av en surrogatmor i utlandet. Premisset var at et barns mor er etablert gjennom et 1000 år gammelt romersk rettsprinsipp, «Mater semper certa est», som betyr at mor alltid er kjent fordi hun føder barnet.

Dette rettsprinsippet ligger til grunn for norsk lov om etablering av morskap. I tillegg kunne ikke et barn ha to fedre, hvilket mange av disse barna hadde.

Vi var en slik familie. Vi fikk et helvete av en kamp.

Norsk lov hadde på det tidspunktet, og har fremdeles ikke, en beskrankning mot å bruke surrogati i utlandet for å få et etterlengtet barn. Mange norske borgere, homofile som heterofile, benytter seg derfor av denne muligheten.

Deres praksis, vår praksis, var ikke, og er fremdeles ikke, et brudd med norsk lov. Familier blir til, enten man liker det eller ikke.

Et lovtomt rom

Som en følge skulle disse barna, surrogatibarna, våre barn, vokse opp i et lovtomt rom, uten juridiske rettigheter til deres faktiske foreldre og eventuelle søsken. Politikerne fikk dermed en oppgave med å sikre egne borgere, disse barna, et rettsvern på linje med andre barn. Det ble en lang, opphetet og selsom prosess.

Geir Kvarme og ektemannen Sebastian Kvarme ble slettet som foreldre til tvillingdøtrene i 2011. Her ble de intervjuet av Aftenposten to uker etter.

Mine egne barn var fire år da et brev fra skattedirektoratet oppløste oss som familie og annullerte etableringen i folkeregisteret fra 2007. Våre barn var rettsløse i sin tilknytning til sine faktiske og eneste reelle foreldre.

Norske myndigheter underkjente med brevene fra 2011 barnas utenlandske fødselsattester. De hadde ingen – ingen – juridiske verktøy for å gjenetablere foreldreskapet og barnas juridiske tilknytning til sine foreldre, som de vokste opp med.

Sporet om stebarnsadopsjon lot seg ikke gjøre fordi surrogatmoren ikke var juridisk mor i sitt eget land. Hun kunne derved ikke inngå i norsk jurisdiksjon.

Trenger slike borgere

I Aftenposten 15. juni skriver 15-årige Selma Jenvin-Steinsvåg et innlegg hvor hun appellerer til en ny og kunnskapsbasert tilnærming til surrogati. Hun forteller om opplevelsen av utenforskap. Hennes erfaring er for øvrig er veldig forskjellig fra mine egne barns opplevelse av å ha blitt til på en utradisjonell måte.

Det er på tide at surrogatibarna blir hørt i debatten, skrev Selma Jenvin-Steinsvåg (15) i Aftenposten Si ;D 15. juni.

Men hun viser til det fulle en tenåring med meningens mot, trygghet i egen identitet, kjærlighet til sine to fedre og ikke minst undring og utålmodighet knyttet til norsk lov om surrogati.

Det slår meg, både i møte med Selmas tekst, og ikke minst i møte med mine egne barn, at det har faktisk gått ganske bra. Et barns fremtid kan aldri inngå i en garantiordning. Å vokse opp, å leve er et risikoprosjekt.

Men at det kan trekkes et empirisk skille om at det går dårligere for barna som har to fedre, eller ble til ved surrogati, finnes det ikke belegg for hevde.

Selma er et vitne om at samfunnet trenger borgere som henne, mine barn også, de er i ferd med å bli betydelige ressurser for samfunnet og oss fedre som elsker dem over alt på jord.

Berøringsangst

Jeg kan i den sammenheng ikke fri meg fra tanken om hva som skjedde i 2011, og hvilke krefter som var i spill. Politikerne i departementer og på stortinget vegret seg for å ta tak i saken.

Selma er et vitne om at samfunnet trenger borgere som henne, mine barn også

I rettferdighetens navn, det finnes unntak, betydelige unntak. Enkeltpersoner i mitt eget parti Høyre presset på, og sentrale personer i Arbeiderpartiet på stortinget gjorde en uvurderlig jobb inn mot egen regjering. Men de satt i trespann med Sosialistisk Venstreparti og Senterpartiet, som vanskeliggjorde den smale veien mot løsning.

Fakta Surrogati Surrogati innebærer at en kvinne bærer frem et barn som etter fødselen skal overleveres til dem som skal være barnets juridiske foreldre. Som regel er det en annen kvinnes egg som er befruktet og satt inn i surrogaten.

Surrogati er ulovlig i Norge, og myndighetene fraråder nordmenn å inngå surrogatiavtaler i utlandet. Det er derimot ikke ulovlig å gjøre det. Ukraina og USA har vært blant de vanligste landene nordmenn drar til.

Det finnes ingen tall på hvor mange norske barn som er født via surrogati, men ifølge Store norske leksikon er det snakk om flere hundre. Tall NRK har hentet inn, viser at det kom 50 surrogatifødte barn til Norge i 2019. Kilde: Store norske leksikon, NRK, Regjeringen Vis mer

SV satt i tillegg både i Finansdepartementet som var ansvarlig for de underliggende etater som effektuerte den juridiske oppløsningen, og i Barnedepartementet som var ansvarlig for en eventuell lovendring.

Begge partiene hadde massiv motstand mot tilblivelsen av barna våre, surrogati, og en naiv tilnærming til norsk handlingsrom for å stoppe en praksis i utlandet de selv mislikte. Summen var en berøringsangst for å foreta nødvendige politiske grep som kunne løse en akutt og reell rettssituasjon for en rekke eksisterende barn.

I tillegg fantes et byråkrati både i departementer og i underliggende etater som aktivt motarbeidet politiske løsninger og tettinger av lovtomme rom.

Hva tenker dere i dag?

Opplevelsen var at samfunnsmaskineriet manglet impulskontroll i sin iver etter å unngå løsninger som legitimerer at nordmenn skaffer etterlengtede barn i utlandet fordi norske forhold legger til rette for det. Naivt, jeg finner ikke andre ord.

Noen vil si at det ikke er barna de er imot, men måten de ble til på, av hensyn til de involverte kvinnene. Det er i tilfelle bare nok et argument for å tillate det i Norge. Slik kan man sikre forsvarlige forhold for alle involverte parter og godkjenningsordninger for prosesser utført i utlandet.

Selma, mine barn, andre barn jeg kjenner med samme utgangspunkt, har nå sin egen stemme i samfunnsdebatten. Vi voksne trenger ikke lenger snakke for dem. De trenger ikke lenger at vi hever vår stemme for så si at det går bra med dem. De er her, de vil bidra, de er ressurser.

Grunnen til at jeg skriver dette, til at jeg ikke kan brenne inne med dette innlegget, er fordi jeg lurer så grundig på:

Hva tenker dere, dere enkeltaktører, representanter for forvaltning og beslutningsorganer, når dere ser barna våre i dag?

Reflekterer dere over prosessen fra 2011?

Står dere fast ved at samfunnet ville vært tjent med at de ikke var blitt til, som jo er realiteten av den overordnede agendaen fra 2011?

Rett og slett, er vi som samfunn tjent med at de er til, eller ikke?

Jeg lurer.