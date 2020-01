NRK skal finansiere sitt nybygg med penger fra tomtesalget på Marienlyst i Oslo. Det er visstnok slått fast som en selvfølge.

Selvsagt er det trist at vår folkekringkaster skal flytte fra sentrale strok i Oslo og fra et sted som har vært så kjært og kjent for mange generasjoner. «NRK, Majorstuen, Oslo 3», sa hallotjenesten på radioen, eller det sto på skjermen før i tiden.

Flotte studioer

Jeg vil her få påpeke at ordet «tomt» er en ganske lettvint måte å unnslippe kritikk for det jeg oppfatter som en enorm ressurssløsing.

Ja, for hva er det som står på denne «tomten»? Et radiohus som er delvis fredet (takk og lov) og de nyere fjernsynshusene, som huser alt fra kontorer til redaksjonslokaler til store, flotte opptaksstudioer.

Mellom alle disse studioene og redaksjonene går det millioner av meter med kabler som gjør at alle har en mulighet for å knyttes opp mot hverandre. Helt opp til dags dato driver NRK og koster på sine studioer med nye bygg og forbedringer.

Tydeligst for seerne og lytterne er kanskje Dagsnytt 18s nye studio.

Og alt dette skal bort.

Behov for lokaler

Norges musikkhøgskole ligger også på Majorstuen i Oslo. De har det trangt. Har stadig behov for lokaler, spesielt studioer for musikk og lyd.

Og penger til nybygg er vel ikke akkurat prioritet i våre dager, hvor nedskjæringer i drift er mer eller mindre daglig kost for alle våre kunstfaglige institusjoner.

Vidar Ruud / NTB scanpix

Den norske Filmskolen er plassert på Lillehammer av politikere med forferdelig dårlig samvittighet for å ha brukt en ufattelig mengde penger på OL i 1994. Skolen ligger i det som ble kalt Mediebygget og som ingen egentlig visste hva de skulle bruke til etter at OL var over, før noen fikk ideen om å legge Filmskolen dit. Skolen har her sin 3-årige bachelorutdanning. Heldigvis klarte skolen å etablere masterutdannelsen sin i Oslo.

Det beste ville naturligvis være å samlokalisere hele skolen til Oslo. Men det er en drøm

Så har vi Kunsthøgskolen, som i dag holder til i lokaler på Grünerløkka i Oslo. De har flotte og gode lokaler, det er bare det at lokalene er privateide. Hva Kunnskapsdepartementet betaler eierne må da fanden vite.

Stenersen, Tor

Marienlyst som felles bolig

Her har vi altså tre store og betydningsfulle kunstfaglige utdanningsinstitusjoner som pr. i dag er ugifte. Tenk om disse kunne fått innvilget giftermål, med staten som vigsler?

De kunne fått tildelt Marienlyst som sin felles bolig. Det hadde blitt et fantastisk ekteskap og betydd starten på Det Estetiske Universitet i Norge.

Hva dette ville betydd rent kunstnerisk er vel unødvendig å understreke. Og det beste av alt – NRK hadde da unngått tidenes ressurssløsing som jeg nå mener er i ferd med å skje ved slaktingen av alt dette som har vært reist med stolthet gjennom alle årene med Norsk Rikskringkasting, på Majorstuen, Oslo 3.

Jeg hadde ellers trodd at ordet gjenbruk hadde fått en noe bedre klang i våre dager.