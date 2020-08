Beirut er knust i biter, Norge må hjelpe! | Fairuz Mroueh

Fairuz Mroueh Norsklibanesisk masterstudent i statsvitenskap, NTNU

Nå nettopp

Slik så det ut på eksplosjonsstedet i Beirut dagen etter at katastrofen rammet. Hussein Malla / AP / NTB scanpix

Det libanesiske folk er redde for å våkne opp i morgen til flere tapte liv og knuste drømmer.

Debatt

Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Ikke nok med at Libanon er rammet av en pandemi, korrupsjon og økonomiske problemer. Det siste landet trengte, var en kraftig eksplosjon.

Beirut er nå preget av enorme ødeleggelser, og nesten alle sykehusene er overfylte av pasienter. Staten har ikke nok kapasitet til å hjelpe de skadede, og ifølge Beiruts guvernør er 200.000 blitt hjemløse. Mange av dem manglet fra før strøm og nok mat.

Det holder ikke at Storbritannia, Iran og Frankrike tilbyr humanitær og medisinsk hjelp. Libanon er i nød, og mediene dekker ikke dette nok. Libanon trenger hjelp mer enn noen gang, og situasjonen er svært uoversiktlig.

Det er helt uakseptabelt og grusomt å høre fra vitner at folk dør i gatene, og at sult dreper de fattige.

Behov for humanitær og medisinsk hjelp

Jeg ber Norge yte humanitær og medisinsk hjelp. For vi har fortsatt mye forferdelig i vente. Jeg håper mediene i Norge og det norske folk gir dette oppmerksomhet, selv om det ikke skjer i en europeisk by.

Situasjonen blir bare verre og verre for hver time som går. Det libanesiske folk er redde for å våkne opp i morgen til flere tapte liv og knuste drømmer.

Fairuz Mroueh er norsklibanesisk masterstudent i statsvitenskap ved NTNU. Privat

Mange mennesker er fortsatt savnet etter eksplosjonen. Libanon står overfor en virkelig katastrofe og trenger tid til å vurdere skadeomfanget.

Eksplosjonen har allerede skadet bygninger over hele Beirut, inkludert boligen til Libanons president, hovedkvarteret til den tidligere statsminister Saad Hariri, flere lands ambassader og CNNs kontor i Beirut sentrum. Hus så langt som ti kilometer unna eksplosjonen er blitt skadet.

Vil påvirke økonomien i tiår

En Beirut-beboer jeg kjenner, som befant seg flere kilometer unna eksplosjonsstedet, sa at vinduene hennes var blitt knust av eksplosjonen, og at hele leiligheten hadde ristet.

Hun fortalte meg: «I dag hadde jeg den mest skremmende opplevelsen i mitt liv. For første gang følte jeg meg helt hjelpeløs. Å høre naboene mine skrike av redsel og se glasskår fra mange knuste vinduer og flere ødelagte biler, var ekstremt vanskelig.»

En voldsom røyksky steg opp over Beirut etter eksplosjonen tirsdag. SOCIAL MEDIA / Reuters / NTB scanpix

Sjokkerende nok er dette realiteten for mange libanesere i Beirut. Det føles som om all motgang og undertrykt smerte og ignorerte lidelser i hjertet av Libanon har eksplodert.

Denne eksplosjonen vil påvirke økonomien i Libanon i mange tiår fremover om det ikke ytes fortløpende humanitær og økonomisk hjelp.

Politikerne har sviktet

Vi kan ikke se bort fra at det forferdelige som skjer i Beirut, også skyldes politikerne. Den regjerende eliten som har dominert politikken i årevis, har samlet sin egen formue, men ikke gjennomført de nødvendige omfattende reformene. De har sviktet mange libanesere.

Libanon, som er på størrelse med Rogaland fylke, har hatt daglig strømstans, mangel på trygt drikkevann og begrenset offentlig helsehjelp. Landet kan ikke klare å takle denne nye krisen under en pandemi. Det trengs bistand og hjelp for at situasjonen skal kunne bli bedre.

Les også Egeland: Land som Norge må komme med ekstra bevilgninger til Libanon

Libanon fortjener bedre

Beirut er ikke byen det en gang var. Flere sykehus har bedt om bloddonasjoner, mange leiligheter er lagt i ruiner, og fattigdommen blir bare større og større.

Jeg har ikke noe større ønske enn at Libanon får den hjelpen landet trenger, og at flere retter sin oppmerksomhet mot denne store tragedien. Det er trist å se at byen som før ble kalt Midtøstens Paris, lever under urettferdighet, knuste hjerter og korrupsjon.

Mine varmeste tanker går til alle som er preget av denne eksplosjonen i Libanon.

Libanon fortjener bedre.