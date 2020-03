Gelenderet i trappeoppgangen i boligblokken i Oslo.

Ja det er dette det handler om, trappegelenderet som blankt og glatt gir støtte når jeg går opp til leiligheten min, ledesnoren som 40 naboer også bruker flere ganger om dagen.

Dette er vår alltid eksisterende berøringsflate, overflaten koronaviruset klamrer seg til, før en ru hånd glir over og viruset kan hoppe til et bedre feste og leveområde.

Og slik er det for kanskje rundt 400.000 andre naboer i Oslo.

Faren bæres av naboen

Ja, jeg har fått angst, og som det flokkmennesket jeg er, vil jeg søke sammen med arten min.

Men samtidig vil jeg rømme fra faren, og faren bæres av naboen.

Så blir jeg forvirret, for det viktigste i pandemibekjempelse er vel å redusere berøringsflatene mellom folk.

Ikke dumt å velge en tilværelse uten gelenderet, tenkte jeg, hytta.

Der er det ingen felles gelender og mer enn to meter til naboen.

Regjeringens trussel

Men nei, der skal du ikke være, truer regjeringen, for den følger helsedirektørens råd. Og helseguruen vet hvorledes smitte overføres, men kanskje lite om det å fysisk redusere berøringsflatene mellom folk flest.

Du får ikke stjerne i boken av å snakke om trappegelenderet, det er mer moro å vise alternative klemmemetoder.

Så står jeg der med hyttefolkets trekant på brystet og venter på samfunnets uniformerte tjenestemenn skal komme, for jeg skal fraktes bort.

Jeg vet at det ikke er hyttekommunes helsetjenestes oppgave å ta vare på meg om jeg blir syk.

Jeg har fått med meg at helsemyndighetenes fokus og problematisering hele tiden har vært på akuttapparatet i spesialisthelsetjenesten, ikke kommunehelsetjenesten.

Jeg vet at kommunehelsetjenesten ikke skal brukes til noe den uansett ikke kan gjøre noe med.

I visshet om dette betyr det lite at jeg har gjort mitt valg, at jeg drar på hytta i vissheten om at jeg ikke skal bruke hyttekommunens helsetilbud. Nå vet jeg at får fire timers vei til fastlegen min.

Kanskje det ikke er dumt å erfare helsetilbudets rammer for folk i Nord-Norge.

Det underinformeres om at du skal unngå å møte frem hos fastlegen. Du skal ringe.

Og det kan jeg faktisk gjøre fra hytta.

Det er ikke dugnadsånd som vokser frem i Norge, det er en panikk som utløser isolasjonisme, et angrep på vårt demokrati.

Hvorfor er jeg her nå?

Hemsedals ordfører sier han vil spørre hyttebeboeren: Hvorfor er du her nå?

Mitt svar er:

Fordi jeg vil redusere kontakten med andre folk.

Og hvem er så jeg?

Jeg har KOLS. Jeg har hjerteproblemer. Jeg har påvist nyresvikt.

Dessuten er jeg 77 år og vil ikke stå øverst på listen over dem som tilbys livreddende respiratorhjelp.

Er det rart at jeg søker en tilværelse hvor avstanden til andre er maksimal?

Og Erna, det er trappegelendre i Bergen også.