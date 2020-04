100 år etter spanskesyken står Norge overfor en ny epidemi. Nå, som da, må næringslivet gjenreises etter krisen. Akkurat som i politikken trenger næringslivet dansegulv for å fungere.

Spanskesyken herjet Norge i 1918 og forlenget lidelsene forårsaket av første verdenskrig. For å sikre rask gjenoppbygging av norske arbeidsplasser og næringsliv gikk handelen sammen om å opprette Norges første varemesse.

Fra 30-årene, til gjenoppbyggingen etter krigen og frem til i dag, har Stiftelsen Norges Varemesse vært et viktig redskap for å fremme norsk vareproduksjon, skape møteplasser for næringslivet og legge til rette for verdiskapning og arbeidsplasser og aktivitet i hele landet.

Fyller 100 år

I 2020 er det nøyaktig 100 år siden den første varemessen ble gjennomført. På nytt er verden herjet av en pandemi. Levekårsforbedringer og medisinske fremskritt har ikke gitt tilstrekkelig beskyttelse mot viruset. Ved å stenge ned samfunnet må vi forberede oss på å betale en høy pris gjennom høy arbeidsledighet og konkurser.

Om ledigheten biter seg fast, vil det ramme velferdsstaten og skape større sosiale forskjeller. Vi må kjempe med alt vi har for å bevare og beskytte samfunnet vi har bygget opp. Det er i alles interesse at handel og næringsliv raskt kommer tilbake til normalen.

Kilde til kreativitet

Mennesker har behov for å komme sammen. Hos oss tar alle aktiviteter utgangspunkt i møter mellom mennesker. Det er dette som er kilden til kreativitet, nye ideer og opplevelser. Næringslivet vil trenge møteplasser som aldri før når epidemien er over.

Som stiftelse kan vi gå motstrøms i dårlige tider. Derfor lover vi å være et verdiskapende springbrett når vår generasjon settes på sin største prøve: når arbeidsplassene i landet skal gjenoppbygges.

Nye prosjekter

Derfor lover vi å være først til å starte store byggeprosjekter etter krisen. Oslo er spesielt hardt rammet av krisen. Vi ønsker å gi Oslo Spektrum et tilbygg med en ekstra scene med plass til 3000 publikummere. Det vil skape 700 nye arbeidsplasser. Prosjektet vil blåse liv i Oslos hoteller, kafeer, restauranter og sceneliv.

På Lillestrøm lover vi å bygge en ny bydel som vil skape 2400 nye arbeidsplasser. I anleggsperioden vil vi sysselsette hundrevis av arbeidsfolk i flere år. Alt dette er nå i politikernes hender, mens vi venter på å få prosjektene regulert.

Tett samarbeid

Etter spanskesyken og verdenskrigen i 1918 var det tett samarbeid mellom politikk og næringsliv for å utvikle norsk vareproduksjon. I etterkrigstiden utviklet vi den korporative statsmodellen hvor skillelinjene ble lagt til side, og hvor tillit, samarbeid, arbeid til alle og fordeling av goder ble landets viktigste valuta.

I Stiftelsen Norges Varemesse har vi vært med på utviklingen hele veien. Nå skal vi gjøre vårt for at næringslivet og fellesskapet lykkes etter krisen. Olof Palme sa en gang at politikkens oppgave er å bygge dansegulv. I Stiftelsen Norges Varemesse bygger vi dansegulv for næringslivet slik at politikerne kan bygge dansegulv til oss alle.

