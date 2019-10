Ny forskning og teknologisk utvikling har flere ganger gjennom historien forskjøvet gamle maktbalanser og gitt varige sikkerhetspolitiske og kommersielle konkurransefortrinn.

Et dramatisk eksempel er atombombene over Hiroshima og Nagasaki, et annet da de allierte med nyutviklede datamaskiner lyktes med å knekke tysk krypteringsteknologi.

Under den kalde krigen gjorde de rivaliserende supermaktene betydelige investeringer i rom- og satellitteknologi, som var militært viktig for raketteknologi og etterretning, men også for utviklingen av teknologi til sivil bruk som datamaskiner.

Ukjent / NTB scanpix

Nå har teknologi basert på kvantefysikk begynt å få betydelig oppmerksomhet fra stater og kommersielle aktører, og trolig står vi nå overfor et nytt teknologisk kappløp – kappløpet om kvantedatamaskinen.

Datamaskiner basert på kvantefysikk

Kvantefysikk beskriver hvordan verden virker på aller minste målestokk, slik som hvordan atomer vekselvirker. Det viser seg at denne typen fysikk åpner et stort rom av teknologiske muligheter, blant annet innenfor informasjonsbehandling og kommunikasjon.

Kvantedatamaskiner er radikalt annerledes enn de vanlige datamaskinene vi omgir oss med i dag.

Kvantedatamaskinene regner på en konseptuelt ny måte ved å utnytte et av kvantefysikkens sentrale prinsipper kalt superposisjon.

Dette gjør det mulig å løse noen typer problemer som ellers vil ta generasjoner å løse på en vanlig datamaskin, og vil trolig hjelpe oss med blant annet å utvikle nye materialer og medisiner, optimere logistikk og finans, samt være nyttig for en rekke typer forskning.

Fakta: Dette er kvantedatamaskiner Datamaskiner som utfører beregninger ved hjelp av kvantemekaniske prosesser. Kvantemekanikk er fysikk som handler om de minste delene av verden rundt oss, nemlig oppbyggingen av atomer og molekyler. Da gjelder ganske andre fysiske lover enn dem vi er vant til. Mens klassiske datamaskiner er laget av biter (bits), er kvantedatamaskiner er laget av kvantebiter (qubits). En vanlig bit kan enten ha verdien 1 eller 0, altså «av» eller «på». Kvantebiter kan ha mange flere verdier enn 1 og 0. Faktisk kan de ha uendelig mange verdier, og det er en av grunnene for at de kan gjøre noen ting raskere enn en vanlig datamaskin. Noen kvantedatamaskiner må være ekstremt kalde for å fungere, med temperatur ned mot - 270 ºC, som nærmer seg det absolutte nullpunkt. De er altså ikke særlig praktiske til hverdagsbruk enda. Det finnes bare noen få kvantedatamaskiner i verden som har flere enn noen få qubits som kan kommunisere med hverandre. IBMs største maskin har 50 qubits, mens Googles har 72. For at maskinen skal fungere, handler det ikke bare om antallet kvantebiter, men også «kvaliteteten». Det forskes intenst på hva kvantedatamaskiner kan brukes til. Potensielt kan de faktorisere veldig store tall og løse algoritmer som er for tunge for klassiske datamaskiner. Mange tror det blant annet kan bidra til å utvikle helt nye materialer og medisiner.

Men det er fremdeles mye å oppdage om hvordan kvantedatamaskiner kan brukes.

Enkelte sammenligner kvantedatamaskiner i dag med vanlige datamaskiner på 1940-tallet, da man vanskelig kunne se for seg hva slags revolusjon man hadde i vente. Likevel, det var disse tidlige datamaskinene som knakk tyskernes enigma-kryptering.

Snart ingen sikker kommunikasjon?

Det finnes allerede små kvantedatamaskiner, men ingen har ennå funnet en måte å bygge dem slik at de kan skaleres til å utføre nyttige beregninger.

Og godt er egentlig det, for kvantedatamaskinene vil ikke bare kunne løse nye utfordringer, men vil også kunne knekke det meste av kryptering som brukes i dag – alt fra kommunikasjonen din med nettbanken til en norsk diplomats rapport til Victoria terrasse kan i prinsippet leses av hvem som helst som har en kvantedatamaskin.

Samtidig som kvantedatamaskinene gjør at dagens kryptering bryter sammen, gir kvantefysikken også muligheter for en ny type kryptering. I motsetning til dagens kryptering som baseres på matematiske problemer som kan løses av tilstrekkelig store kvantedatamaskiner, baseres kvantekryptografi på fysiske egenskaper.

Kina lyktes med å sende kvantekryptert kommunikasjon via en satellitt i 2016, og det er allerede kommersielt tilgjengelig i dyre, relativt trege systemer over kort avstand. Men mye forskning gjenstår.

Farlig å sitte på sidelinjen

Med kvantedatamaskiner og sikker kommunikasjon for øyet har Kina, USA, EU, Storbritannia, Australia og Japan allerede investert stort i forskningspakker for utvikling av kvanteteknologi og kompetansebygging.

Samtidig har private aktører som IBM, Google og Microsoft egne forskningsprogrammer for å kunne utnytte det kommersielle potensialet i teknologien.

Det er ikke bare stormaktene som utvikler kvanteteknologi, og Norge har mulighet til, og burde, spille en rolle. Dette betyr ikke at Norge på egen hånd må utvikle kvantedatamaskiner, men faren ved å lene seg fullstendig på andre aktører er blant annet at man vil mangle kompetansen til å dra effektiv nytte av ny teknologi, samt være sårbare overfor disse samme aktørene. Det kan koste oss dyrt å stå på sidelinjen.

Fakta: Hva er kryptering? Kryptering er å gjøre om data slik at den blir uleselig. Kryptering skjer ved bruk av en krypteringsnøkkel. Dekryptering er å gjøre kryptert data lesbar. Dette gjøres ved hjelp av en krypteringsnøkkel. Å knekke kryptert informasjon uten krypteringsnøkkelen er mulig. Men bare til et visst punkt. Jo større nøkkellengde du har, desto vanskeligere blir det. Det er flere former for kryptering, to av dem er symmetrisk og asymmetrisk. Kilder: Store norske leksikon og Datatilsynet.

Lite koordinert innsats

I Norge er det noe aktivitet på feltet, med deltagelse i EUs forskningsprogrammer og en økende interesse. Men innsatsen er lite koordinert og står ikke i forhold til potensialet og risikoen kvanteteknologi representerer. Naboland som Sverige og Danmark er allerede et stykke foran, kanskje burde vi søke tettere samarbeid og bygge et sterkt nordisk miljø.

Ettersom vi trolig er nær et paradigmeskifte innenfor sikker kommunikasjon og regnekraft, er det viktig å kunne delta i utviklingen og være rede til å ta i bruk de nye teknologiene, enten det gjelder næringslivets konkurransekraft eller nasjonal sikkerhets- og forsvarspolitikk.