Korti sagt, tirsdag 24. september

Syklistene som ikke kan sykle

Jeg er henrykt over utviklingen av sykkelstiene i Oslo. Endelig! For jeg er syklist, og jeg er dansk. Tidligere ble man ekstremsportutøver idet man beveget seg ut på sykkel i oslotrafikken. Jeg syklet med hjertet i halsen og i stadig fare for å bli oversett og meid ned av de harde trafikantene. Sykkelveinettet tar nå form, og det er rett og slett fantastisk. Oslo er i merkbar endring. Aldri før har jeg sett så mange sykle rundt!

Men, nå er det som bilist at jeg sitter med hjertet i halsen. For rundt omkring meg vrimler det nå av syklister som ikke kan sykle. De slingrer rundt som om veien var til kun for dem, de sykler midt i veien, de suser over gangfeltet, kommer motsatt vei i rundkjøringen og sykler uten lys i mørket. De rekker ikke ut armen for å vise når de skal svinge, og hvis de en sjelden gang gjør det, er det utydelig. Jeg har for eksempel vært tett på å kjøre ned en ung mann. Han tok fingeren ut til venstre og gjorde noen roterende bevegelser, og jeg lurte noe veldig. Var det et signal om at jeg skulle kjøre forbi? I siste øyeblikk fant jeg ut at «aha, han skulle inn til venstre, ja».

Alle som har tatt seg en sykkeltur i København, har fått rask og hardcore opplæring. Danmark har nemlig en mangeårig sykkelkultur, med regler som skal følges. Sykler du uten lys, får du bot. Ja, det gjør du! Og slingrer du rundt som en «tosse» får du både kjeft og bot.

Men det er ikke så rart at danske syklister kan sykle, for de har fått opplæring. I femte klasse er alle barn i hele Danmark oppe til obligatorisk syklistprøve. Før syklistprøven har barna fått opplæring av lærerne sine, som årlig får grundig kursing i dette. Opplæringen skjer på en lukket bane. Skolene har et trafikksett med veibaner, fotgjengerfelt, trafikkskilt og alt det som hører til i trafikken, som de stiller opp i skolegården. Deretter øver barna under trygge forhold. Selve syklistprøven skjer ute i trafikken, og politiet kommer og sjekker at alle gjør det riktig. Etterpå får barna diplom.

Det er ikke så rart at syklistene ikke kan sykle i Oslo. De har ikke lært det, og det har ikke vært tradisjon for det. Nå er infrastrukturen i ferd med å komme på plass. Det skorter bare på opplæring og god sykkelkultur.

Kristina Lea Storm, Oslo

Ingen skogdød, men fiskedød

I flere innlegg i Aftenposten har skribentene Simen Gaure, Hans Martin Seip og Nils Roll-Hansen berørt forskning om sur nedbør og skogdød. Her er det nødvendig å minne om at «skogdød» bare er en del av historien om forskning om og miljøpolitikk mot sur nedbør. Det blir klart misvisende når for eksempel Roll-Hansen bare skriver «sterk frykt for store skogskader på grunn av sur nedbør førte på 1970-tallet til et storstilt norsk forskningsprosjekt». Bakgrunnen for prosjektet Sur nedbørs virkning på skog og fisk (SNSF) var minst like mye fiskedød, fisketomme innsjøer og sterkt svekket vassdragsnatur, blant annet på Sørlandet.

Å utelate eller underslå dette gir et meget skjevt og ufullstendig bilde av hvordan miljøforskning og miljøpolitikk på dette området foregikk. SNSF-prosjektet viste klare sammenhenger mellom forsuring, fiskedød og utviklingen i sørnorske vassdrag. Sammenhengene ble styrket og bekreftet av senere britisk-norsk forskning og av et tilsvarende nordamerikansk forskningsprosjekt. Denne forskningen koblet med overvåkingsprogrammer ga grunnlaget for de avtalene og protokollene som har ført til sterkt reduserte utslipp av svoveldioksid og nitrogenoksid i Europa. Disse reduksjonene har gitt dramatiske forbedringer av tilstanden i norske innsjøer og vassdrag.

Øyvind Lone, geograf, tidligere avdelingsdirektør i Klima- og miljødepartementet

«Glemt soldat» og jøder

Tone Beate Windingstad har 22. september rett i at hennes onkel ikke er beskyldt for selv å ha skadet jøder. Men Sigurd Senje beskrev at Wolfgang Windingstad skulle ha hørt om slike historier før han kom til Skijegerbataljonen. En av disse historiene hadde Senje fra boken Det usynlige flagg, side 123, av Peter Bamm. I sin bok Blodbadet i Karelen, side 81, gjengir forfatteren Stein Ugelvik Larsen fortellingene om massedrap på jøder fra Senjes bok og føyer til: «Dette forteller at mange av de frivillige i Skijegerbataljonen nok visste mer enn de ønsket om hva Waffen-SS kunne bli brukt til.» Men det var altså ikke historier Windingstad selv hadde hørt mens han var soldat.

Inger Cecilie Stridsklev, Skien

Bjørvika eller Bispevika?

Frode Korslund mener at Bjørvika er havnen utenfor Sørenga og ikke som jeg hevder: Bispevika. I disse dager driver arkeologer utgraving av skip i det som engang var Oslo havn, nå kalt Bispevika.

I Oslo Byleksikon (1987) defineres området slik: «Bispekaia, tidligere kalt Oslo brygge, kaianlegg innerst i Bispevika mellom Paulsenkaia og Sørengkaia ... Bispevika bukt i nordøstre del av havneområdet, omgitt av Paulsenkaia i vest, Bispekaia i nord og Sørengkaia i øst. Etter som Akerselva ble regulert og forlenget med innskjerping på begge sider, og land ble innvunnet ved oppfylling bak innskjerpingene, ble det dannet en bukt mellom Akerselva og Oslo (Gamlebyen). Bispevika gikk i 1820-årene nesten opp til de nåværende jernbanebroene…. Bispevika er tidligere kalt Opsloe-Bugten, Osloviken og Oslo havn.»

Skal du se utgravningene av gamle skip senket utenfor gamle Oslo, må du ikke dra til Bjørvika utenfor Operaen, men reise til Bispevika innerst på Sørenga.

Ola Vaagbø, Oslo

Elsparkesykler kan erstatte bilkjøring og redusere utslipp

I Aftenpostens leder onsdag 18. september ber avisen Oslo kommune rydde opp i sparkesyklene. I Circ mener vi som samferdselsminister Jon Georg Dale (Frp) at det er en oppgave for bransjen og kommunen i fellesskap, og vi vil gjerne ha en tettere dialog med Oslo kommune.

Lederen viser også til ny forskning fra Transportøkonomisk Institutt. Rapporten er godt nytt for oss som driver med mikromobilitet. De konkluderer med at av dem som bruker elsparkesykler, ville 26 prosent brukt buss eller T-bane, og 7 prosent ville brukt sykkel, hvis de ikke brukte det nye alternativet. 5 prosent av de spurte sier at de ville kjørt bil hvis de ikke hadde valgt elsparkesykkel.

Basert på våre egne tall estimerer vi at Oslo har cirka 125.000 el-sparkesykkelturer i uken. Hvis det er utgangspunktet, erstatter elsparkesykler hele 6.250 bilturer i Oslo pr. uke. Det er et stort tall, og mye utslipp som ikke dras ut i atmosfæren som følge av dette.

Ifølge den ferske studieen Micromobility potential in the US, UK and Germany (INRIX) var 60 prosent av de 25 millioner bilturene man observerte i Tysklands fem største byer under fem kilometer lange, noe som betyr at de kunne vært erstattet med mikromobilitetstjenester.

En fellesnevner for rapportene som er gjort så langt er små datagrunnlag. I en rapport fra det tyske miljødirektoratet hadde man intervjuet 282 personer. I Oslo har Transportøkonomisk Institutt intervjuet 431 personer, der bare 158 hadde prøvd elsparkesykler.

Norge ligger langt frem i adopsjonen av ny teknologi og kan ta en rolle som en leder på kunnskapsinnhentingen for mikromobilitet. Vi ønsker at institusjoner som Transportøkonomisk Institutt får gjort bedre og større undersøkelser, slik at vi alle får en bedre forståelse for hva elsparkesykler gjør for byene og miljøet.

Emil Åkesson, Norden-sjef for Circ