Metoo-etterspillets «Skal man ikke lenger få lov å klemme sekretæren sin bakfra når hun bøyer seg ned for å plukke opp lommeuret mitt!?»-argumenter har nå entret klimadebatten. Det de har hengt seg opp i denne gangen, er en teknikalitet, nemlig at ordet «skam» blir brukt.

Man skal jo kunne gjøre som man vil, her i Norge. Vi har tross alt jobbet veldig hardt for all denne velstanden ved å blant annet ... eh, finne olje på 70-tallet.

Så skal man ikke engang få lov til å fly vekk fra denne tropevarmen for å nyte et godt måltid kjøttkaker på playaen i Gran Canaria, bare fordi det vil bety at barnebarna våre vil vokse opp i et Norge uten isbreer?

Skal ikke jeg få lov til å kjøpe en plastikkdings pakket inn i plastikkemballasje, fraktet i en plastikkpose nå lenger, bare fordi det dreper masse fisk og dyr i havet?

Skal vi ikke kunne spise biff akkurat når vi vil lenger, bare fordi kuene raper så mye at vi koker jorden i hjel i sin egen atmosfære?

Skal vi liksom ikke få pumpe opp mer olje, bare fordi det vil skape naturkatastrofer som vil sende millioner av mennesker på flukt og skape en humanitær krise verre enn vi har sett noen gang tidligere?

Kanskje ikke.

