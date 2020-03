I statsministerens tale 18. mars sa Erna Solberg at dette ikke er tiden for «jeg», det er tiden for «vi». Videre snakker hun varmt om at regjeringen og Stortinget er villige til å gjøre alt som trengs, og at det ikke er pengene det skal stå på.

Det kan virke som at hele landet fulgte med. Men fikk du med deg dette, forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim?

Betale tilbake egen krisepakke

Denne uken kunne vi lese om regjeringens studentpakke. Unnskyld språket, men det var som å bli presentert et ballespark utkledd som en redning.

Samtidig som at alle andre av landets permitterte får rett til dagpenger, får en allerede økonomisk utsatt gruppe i samfunnet gleden av å få lov til å låne enda mer. Studenter blir derfor de eneste som står i fare for å måtte betale tilbake sin egen krisepakke. Attpåtil skal vi få resten av vårens studiestøtte utbetalt i april.

Hva hjelper det til med, annet enn å skyve problemet fremover i tid?

Regjeringens forslag er usolidarisk og urettferdig, og jeg begynner å lure på om studenters skatt er verdt mindre enn andres skatt.

Hjelp som en ekstra byrde

Selv har jeg hatt deltidsjobb gjennom alle årene jeg har studert. I halvannet år har pengene fra Lånekassen og deltidsjobben akkurat holdt til å dekke to personer i husstanden.

Jeg har aldri hatt et ønske om eller et behov for å ta i bruk Navs tjenester. Jeg mener at det å yte etter evne og få etter behov er et prinsipp vi må leve etter.

Nå er jeg en av dem som har et behov, og hjelpen kommer som en ekstra byrde.

Det er vanskelig ikke å spekulere på hva fremtiden bringer, og ingen av oss vet med sikkerhet når vi kan begynne å jobbe igjen. For mange vil også sommerjobben være en saga blott. Hva skal vi leve av i juli?

Uten rett til dagpenger for å kompensere for tapt arbeidsinntekt og uten vanlig støtte fra Lånekassen sitter man igjen med et lån man ikke vet hvor lenge man må klare seg på.

Utdanning skal være et springbrett ut i arbeidslivet, og mange studenter er nå nødt til å starte denne reisen med en ekstra tung sekk full av lån. Forslaget bærer preg av forhastede beslutninger, lite forståelse og skjevfordeling av ressurser.

Løsninger vi kan leve med

Ja, vi vil ha løsningene kjapt, men det er nødt til å være løsninger vi kan leve med.

Mitt forslag er at regjeringen går tilbake til tegnebordet og samtidig gjør seg opp noen tanker om hva slags samfunn vi har lyst til å være.