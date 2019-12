Kjære castingansvarlig, syvende trinn

Ingen grunn til å legge skjul på at vi yummimummies ankom gymsalen med en viss skepsis.

For det første fordi forestillingen overlappet et annet arrangement vi nødig ville gå glipp av (julebobler på Champagneria), men mest fordi sønnen til Krogstad #fortnitefredrik hadde fått rollen som Josef.

Lene Hval

Et noe uventet cast, da han ikke slo oss som av utpreget Josef-materiale. (Ja, vi kjenner faren.)

Takket være en noe mer samlet Maria (lillesøsteren til Mille), gikk det imidlertid bra i starten. Selv om de begge tuslet rundt mer eller mindre for egen regi.

På vei til å bli skrevet inn i manntall møtte de noen svaiende palmer i grønne hettegensere og et par fnisete kameler i stramme 2XU-tights #julespillasusual før de endelig kom frem til basketballkurven drapert med billig, mørkeblå velur, også kalt Betlehem.

At de i det hele tatt fikk rom, ikke i herberget, men i stallen (og at publikum skjønte at det var det den gamle tjukkasen skulle forestille), kan vi takke et par oppgående utleiehyrder for. (Blant annet min egen Christopher Niels #bob.)

Lene Hval

Og med det nærmer jeg meg kjernen i budskapet:

For da tiden kom til at Maria skulle føde (og vi egentlig burde komme oss videre), gikk det fullstendig i ball for Josef.

Selv om du er epic hva gjelder spill-taktikk, kan du nemlig godt være helt middels på skuespill.

Særlig bedre ble det ikke da han ble omringet av en himmelsk hærskare av prepubertale engler.

Lene Hval

Hadde det ikke vært for en strategisk plassert hyrde som nok en gang leverte varene, kunne dette gått riktig ille. (Sånn går det når man slurver med casten.)

Noen familier er nemlig Josef og de hellige tre konger-typen, mens andre er evig, fnisende kameler #statister. Fint hvis du kunne notere det bak øret til neste år.

Juleklem fra Nora (Maria i ’79, ’80 og ’82).

Psst: Vi rakk Champagneria, men må innrømme at dette la en viss demper på stemningen.

Serieskaper Lene Hval står bak stripene om Nora Helmer, som du kan lese hver lørdag på Aftenposten.no.

Nora Helmer har også sin egen Facebook-side.

Fikk du forresten med deg denne Tegnehanne-stripen?: Livet mitt er i ferd med å forandres for alltid