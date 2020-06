Jeg elsker Oslo og statuene våre. De vitner om en by med historie, på godt og vondt.

Byen vår hadde blitt fattigere om noen hadde fått viljen sin og fjernet Churchill og Holberg. Like fattig som om vi hadde fjernet Roosevelt fra Akershus festning eller Karl Johan fra sokkelen sin foran slottet.

Formidle historien videre

Oslo har mange statuer. Fra forskjellige epoker, med forskjellig utforming. Hver for seg representerer de en sak eller en person. Samtidig er de representanter for et kunstneruttrykk og ikke minst et ønske om å ære et menneske eller en idé med et monument. På den måten er de øyeblikksbilder av landet vårt og byen vår.

Jeg elsker å vise frem byen min. Når familie og venner kommer hit, tar jeg dem med på en tur gjennom mine yndlingsgater.

Vi voksne er ofte så sjenerte over egen uvitenhet at vi ikke tør å spørre «hvem er denne statuen til minne om igjen?» Slik er det ikke for de unge. De lurer, spør og graver. De minner oss voksne på at vi har et ansvar for å formidle historien videre. Fra generasjon til generasjon.

Det er også dette vi har museer til. Men hva med dem som aldri ville kommet på tanken om å besøke et museum? Men som tilfeldigvis tar turen forbi Churchill på vei til nærmeste kafé?

Eller ungdommen som samler seg på plenen ved Akershus festning, og på veien opp treffer på Franklin Delano Roosevelt, sittende med byens fineste fjordutsikt?

Bare Churchill og Holberg?

Noen sier de ikke vil fjerne alle statuer av dem som har tenkt rasistiske eller kvinnefiendtlige tanker. Bare Churchill og Holberg. Holberg deltok i slavehandelen, og Churchill styrte det britiske imperiet. Men denne linjen i sanden viskes fort vekk.

Karl Johan, som troner foran slottet, var krigsherre før han ble konge og deltok blant annet i folkeslaget ved Leipzig i 1813, der om lag 100.000 mennesker enten ble skadet, savnet eller døde.

Christian Kvart dro Danmark-Norge inn i den fatale Syvårskrigen. Franklin Delano Roosevelt, som har hedersplassen ved Akershus festning, signerte Executive Order 9066. Den førte til interneringen av 120.000 japansk-amerikanere under andre verdenskrig.

Tordenskiold, som vokter over Rådhusplassen, hadde i sin ungdom hyre på et slaveskip.

Historien vår på godt og vondt

Når jeg går gjennom byen vår, blir jeg glad for alle statuene og monumentene som omgir meg. På en gitt dag kan jeg treffe Gunnar Sønsteby, Rikard Nordraak, Roosevelt, Holberg og til og med Churchill.

Jeg skulle ønske meg flere damer på sokkel, men vi har heldigvis både Camilla Collett og Aasta Hansteen. Flere vil sikkert dukke opp i årene som kommer.

Heldigvis lever vi ikke i en by der historien er sanert til å passe dagens normer og verdier. Vi har alle friheten til å ta inn over oss hele historien vår, på godt og vondt.

Selv om statuene ofte ruver, så er vi bare noen klikk unna en historiefortelling som viser både bragder og skavanker. Hos Churchill, Holberg og alle de andre som holder til på sokkel i byen vår.

