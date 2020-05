Her sitter jeg alene, en gammel mann på 85 år, og tenker over hvordan vi har det i disse koronatider.

Det er en solrik morgen, og jeg kan se ut over et pent, norsk landskap. Jeg er heldig som bor i et godt og trygt land. Da er det lite som minner meg om at vi trues av et farlig virus som kan gi alvorlig sykdom og død.

Tryggheten forsvinner plutselig da jeg slår på fjernsynet og får høre ordet «pandemi». Nyhetene handler bare om folk som blir syke og de mange som dør, både her i landet og over hele verden.

Her jeg sitter alene, blir jeg engstelig for hva tiden vil bringe. Engstelsen blir bare større når jeg får høre at jeg er i en risikogruppe med mine to hjerteinfarkter og høye alder.

Tenker på hvor heldig jeg er

Dette var for en god stund siden, da denne pandemien kom over oss. I en lang periode denne våren har jeg stort sett måttet holde meg innendørs, som mange andre. Når man er enkemann, blir dagene lett lange og innholdsløse. Men det kan man gjøre noe med. Det har jeg også forsøkt å gjøre.

Før jeg står opp om morgenen, ligger jeg i sengen og tar litt gymnastikk med øvelser for armer og ben.

Jeg legger stor vekt på at måltidene skal være et høydepunkt – med lys og pen duk. Det er viktig å gi dagen et innhold med passende mengde TV-titting.

Om formiddagen går jeg en lang tur. Det er jo viktig å få frisk luft i lungene og samtidig føle at samfunnet fungerer selv om mange butikker er stengt og det er få mennesker ute.

Senere på dagen setter jeg meg gjerne litt ved PC-en for å lese meldinger og å skrive litt selv. Det er viktig å holde både fysikken og hjernen i best mulig orden, også når man er gammel. Da er det jeg tenker på hvor heldig jeg er, som er pensjonist, er frisk, har min tid til rådighet og får min pensjon utbetalt for å dekke mine utgifter.

Savner barnebarna

Dessverre ser jeg lite til venner. Alle er jo redde for å smitte hverandre. Vi følger nøye de råd som myndighetene gir oss. Det blir til å ta telefonen i bruk for å holde kontakt med dem man er glad i. Det er lett å bli ensom hvis man ikke tar initiativ, og kanskje gleder man noen.

Jeg er heldig som har tre snille barn som ser til sin gamle far med både mat og drikke. Jeg håper jeg viser takknemlighet. Men jeg savner barnebarna.

Viktig at vi står sammen

Vi bør også vise takknemlighet for det gode helsetilbudet vi har, og de mange dyktige helsemedarbeiderne. Også politikerne har vært dyktige i sine avgjørelser så langt, synes jeg. Folk flest samarbeider om å følge de råd som myndighetene gir. Men det er synd med alt som har måttet stenge, og synd på de mange som ikke kan jobbe eller har arbeid nå.

Både mennesker og bedrifter sliter med å kunne betale sine utgifter. I en slik tid er det viktig at vi står sammen, viser omtanke og hjelper hverandre.

Et ordtak sier at det er «lys i den andre enden av tunnelen». En dag vil koronaviruset forlate oss, og vi vil kunne se frem til bedre tider igjen.