SPK viser mulighetene som finnes | Lise Løwe

Dette er et svar til Unni Bjelland om tjenestepensjon.

Statens pensjonskasse veileder våre medlemmer. Det betyr at vi viser mulighetene som finnes, og konsekvensene av dem. Medlemmet må selv ta valget. De nye samordningsreglene ble innført 1. januar 2011. Allerede i juni 2010 informerte vi på spk.no om konsekvenser av å jobbe etter fylte 67 år.

I 2010 sendte vi også brev til alle født i 1943 og 1944 tre måneder før de fylte 67 år. Det inneholdt informasjon om at å ta ut alderspensjon fra folketrygden ved fylte 67 år, men samtidig fortsette å jobbe, ville ha konsekvenser for tjenestepensjonen. Hvert medlem har også tilgang til skreddersydd informasjon på spk.no. Eksempelvis kan man selv beregne fremtidig pensjon.

Mange tar direkte kontakt med oss

Velger man «fortsette å jobbe etter 67 år», ser man at tjenestepensjonen blir redusert. Jeg har forståelse for at mange opplever pensjon som vanskelig å forstå. Derfor søker vi hele tiden å forbedre informasjonen vi gir, blant annet gjennom målinger av tilfredshet. Et medlem har også selv et ansvar for aktivt å oppsøke informasjon. Mange gjør også det ved å ta direkte kontakt med oss enten på chat, telefon eller på kurs.

Skal lønne seg å jobbe lenger

Stortinget behandler i disse dager et nytt pensjonsregelverk for medlemmer født i 1963 eller senere. Hovedtrekkene er at tjenestepensjonen ikke skal samordnes med folketrygden, og at det skal lønne seg å jobbe lenger. Det nye regelverket gjelder fra 1. januar 2020. Allerede nå har vi laget et verktøy for dem som berøres, slik at de kan få et anslag på fremtidig pensjon. Det er åpent for alle på spk.no/pensjonskalkulator.