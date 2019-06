Verden hadde blitt kjedelig om «utøysete mennesker» hadde bestemt ølutvalget.

Verden hadde blitt et kjedelig sted om mennesker som Jan Blichfeldt hadde bestemt.

Blichfeldt tar i et innlegg i Aftenposten 23. juni til motmæle mot «beskt tøyseøl» som smaker hestepiss. Jeg vet ikke hvordan hestepiss smaker, men etter Blichfeldts beske kronikk å dømme, tror jeg han kunne trengt litt mer tøys og moro i livet sitt. Gjerne i form av tøyseøl.

Det har skjedd mye med norsk mat- og drikkekultur de siste 50 årene. Min 92 år gamle bestefar foretrekker god gammeldags karbonade fremfor taco og sushi, men han synes det er flott at jeg tar del i ølrevolusjonen.

Det er kanskje ikke å forvente at Blichfeldt er like åpen og progressiv som bestefaren min, men jeg har en gladnyhet til ham: Ringnes finnes fortsatt i hans lokale dagligvarebutikk – mest sannsynlig har de brukt sin markedsmakt og kjøpt en god hylleplassering til boksene sine også.

Grandiosa-land

Verden hadde blitt et kjedelig sted om «utøysete mennesker» hadde bestemt utvalget.

Grandiosa, kneippbrød, Norvegia, Toyota, Nytt på nytt, A-ha og IKEA, og ingen andre alternativer. De fleste industripils holder høy kvalitet og smaker godt, men variasjon gjør livet rikere og morsommere. Selv om de fleste er glade for alle de nye spennende valgene det frie markedet gir oss (kanskje med unntak av sjokoladepizzaen til Dr. Oetker), er det alltid noen få som føler nye alternativer ødelegger for de gamle.

Jan Blichfeldt

Blichfeldt lurer i stedet på hvor det egentlig ble av Boddingtons gode gamle «Cream of Manchester», en klassisk engelsk bitter ale fra 1971.

Jo da, det kan Wikipedia svare på: De ble kjøpt opp og lagt ned av Anheuser – Busch InBev – verdens største bryggerikonsern, tross Boddington-familiens protester mot «the elimination of individuality and character in many consumer goods». Tigergutt pale ale er med andre ord ikke gjerningsmannen bak drapet på «The Cream».

Men hva er poenget med disse nye ølene?

«De få ting craft beer kan endre på, er blandingsforholdet og kvaliteten på råvarene», mener Blichfeldt. Det er rett og slett feil. Han kan finne over 60 sorter humle, 60 sorter malt og 170 sorter gjær på sin lokale bryggebutikk.

Gjæringstemperatur, meskeprosess, mineralprofil og minst 30 andre forskjellige parametere i bryggeprosessen, gjør at øl strekker seg fra lys pils og friske surøl til knallbitter IPA og oljeaktig mørk stout, helt uten ekstra tilsetninger.

De kan få smak av alt fra kjeks, banan, lær, tobakk, sjokolade, plomme, høy, vanilje, kaffe, soyasaus, appelsin og utallige andre smaker uten å bruke noe annet enn vann, humle, malt og gjær. Tilsetninger er bare det lille ekstra.

Ikke alt som skummer, er beskt

«Gi meg en øl jeg kan drikke flere av!», forlanger Blichfeldt.

Da bør han i hvert fall ikke be om IPA – det er ølets svar på Amarone-vin, ribbe og utenlandsreiser – en ekstra fargeklatt som gjør seg best i moderasjon, av og til. Og om du ikke liker akkurat den fargeklatten, prøv heller en wit, en neipa, en amber ale, en weissbier eller en leskende gose. Alle har masse smak, men er snille mot tungen.

Kjære Jan Blichfeldt, dette er min utstrakte, uironiske hånd: Dropp Theatercaféen en dag, og bli med meg på Brygg, en kilometer ned i veien. Jeg spanderer den første tøyseølen, og jeg tror faktisk du vil like den!

