Kvinner og islam er kanskje et av de mest omdiskuterte temaene i moderne tid. Hver gang en muslimsk kvinne kaster seg inn i likestillingskampen med et annerledes utgangspunkt, blir det diskreditert.

Det siste tilskuddet i en slik debatt kommer fra forfatter og lege Mohammad Usman Rana. Han sammenligner norgesaktuelle Seyran Ates med Ayaan Hirsi Ali, som har brutt med islam.

Jeg er ikke enig med sammenligningen og beskrivelsen av Ates som Rana serverer oss.

Moské for alle

I likhet med Rana har jeg også møtt Seyran Ates, for noen måneder tilbake, da hun var på besøk i Norge i regi av Fritt Ord. Omgitt av sikkerhetsvakter fra både PST og tysk etterretning skulle man tro det var en sittende amerikansk president og ikke en kvinnelig imam fra en lokal moské i Tyskland som var på besøk. Vi fikk allikevel mulighet til å ha en god og lang samtale.

Jeg er enig med Rana i at Ates ikke svarte fra et teologisk perspektiv på mine spørsmål, men slik jeg oppfattet henne, så var det heller ikke intensjonen hennes. Hun ønsker ikke å være en muslimsk lærd. Hun ønsker å være en imam og en bestyrer for en moské som er åpen for alle – noe mange savner.

Hvorfor skal det være så galt for deg, Rana?

Ates er en menneskerettighetsaktivist med fokus på kvinner i islam. Hun mener at islam som religion ikke er seksualiserende, men at menns tolkning og menns utøvelse av religionen bidrar til at kvinner blir redusert til stakkarslige sexobjekter som må beskyttes og passes på.

Hun peker på at kulturen og tolkningen av religion er gjennomsyret av kvinneforakt og nærmest oppfordrer til undertrykkelse av kvinner.

Hun er et forbilde

Rana tar opp at Ates ikke har så mye troverdighet i moskemiljøer i hjemlandet Tyskland. Kanskje det er fordi vi i Norge har en mer åpen samfunnsdebatt med ulike meninger. Men det skyldes først fremst at hun er kvinne, og at hun rokker ved det godt befestede patriarkatet i det muslimske miljøet i Tyskland.

Det kan hende Ates ikke besitter så mye kunnskap som oss som har studert teologi. Men hun er kunnskapsrik og et forbilde på mye annet. Hun har i en årrekke gjennom sitt advokatyrke kjempet for kvinners rettigheter mot ukultur og konservative krefter. Det kostet henne nesten livet.

Med en åpen og liberal moské ønsker Ates å utfordre gamle patriarkalske og kulturelle regler som hun mener ikke har noe med islam å gjøre. Kvinner trenger å ta tilbake posisjonene sine. Kvinner blir ofte stengt ute fra bønnerom, religiøse seremonier og moskestyrer. Det ønsker Ates å adressere.

Står Norge for tur?

Hun står ikke alene om det. Det er mange muslimske feminister og ledere som de siste ti årene har utfordret den sosiale konstruksjonen om at menn skal sitte med definisjonen og makten.

Jeg nevner den amerikanske professoren Amina Wadud, britiske Ziba Mir-Hosseini, franske Kahima Kahloul, danske Sherin Khankan, som har åpnet Mariam-moskeen. Står første kvinnelige muslimske leder i Norge for tur? Hvem er du til å snakke for kvinner, Rana?