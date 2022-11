Hvorfor skal noen husstander ikke få strømstøtte?

Flere hundre husstander fratas nå strømstøtte fordi deres eneste bolig ifølge eiendomsregisteret er «fritidsbolig». Det skjer på ordre fra regjeringen og til tross for at statssekretær Elisabeth Sæther (Ap) 27. oktober uttalte arrow-outward-link at regjeringen gjerne ville gi alle husstander strømstøtte.

Det kunne regjeringen fått til ved å la nettselskapene utbetale støtte til dem som kan vise ved bostedsattest fra Folkeregisteret at de bodde i fritidsboligen før strømstøtten ble vedtatt i fjor. Mange nettselskaper hadde en slik praksis – inntil myndighetene forbød den i september. Selskapene sier selv at hver søknad tok fem minutter å behandle. Sæther tar altså feil når hun hevder at denne løsningen ville være arbeidskrevende for nettselskapene.

Derimot har regjeringen valgt å bruke selskapenes ressurser på å sikre at heretter skal ingen som er bosatt i fritidsbolig, få strømstøtte. Avisartikler de siste to ukene viser at minst 600 husstander har fått beskjed om at de mister støtten. Hvorfor denne iveren etter å ta fra vanlige mennesker noe som alle skulle ha?

Eivind Hoff-Elimari, varaordfører (MDG), Nesodden kommune