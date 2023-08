Nei, vi kan ikke kompromisse med fremtiden vår!

Publisert: 10.08.2023

Høyskolelektor Øystein Sjølie skriver at klimapolitikk uten kompromiss er farlig. Det er en «hot take» denne klimakatastrofesommeren.

Dilemmaer i energipolitikken krever en mer nyansert debatt enn at vi slår hverandre i hodet med at 70.000 europeere døde av kulde under energikrisen sist vinter, og at 61.000 europeere døde av hetebølger sist sommer. Vi bør være enige om ikke å velge mellom dem, men forhindre begge to.

Sjølie fordummer debatten ved å skrive at MDG «later som om behovet for energi ikke finnes». Varmeovnen differensierer ikke mellom energi fra olje og energi fra vann, vind og sol. Det gjør derimot klimaet vårt. Det er ingen motsetning mellom en levelig planet og et godt energisystem.

Vi vil ikke erstatte norsk olje med arabisk olje, men med norsk sol, vann og vind. Det er ikke farlig.

Margit Martinsen, talsperson, Grønn Ungdom