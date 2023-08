Koranbranner er livsviktige for opposisjonelle fra muslimske land

For oss eksmuslimer representerer Koranen tyranniet og despotene vi forlot.

For opposisjonelle fra muslimske land som har sĂžkt tilflukt i vestlige demokratier, er det livsviktig Ă„ kunne brenne Koranen.

Mange synes koranbranner er avskyelige, men de er en umistelig del av demokratiet.

For ogsĂ„ vi i eksil kjemper mot tyranni – nettopp ved Ă„ brenne koraner.

Koranbrann- og karikaturdebatter dukker opp med jevne mellomrom.

Tirsdag debatterte jurist Anine Kierulf og tidligere forstander i Det mosaiske trossamfunn i Oslo Ervin Kohn i Dagsnytt 18.

Sverige hadde da skjerpet sikkerheten ved grensene etter trusler. Dette etter at en iraker bosatt i Sverige brant koranen. Ironisk nok ble den svenske ambassaden i Bagdad angrepet etter svensk-irakerens koranbrann.

Kohn sier som rett er: at religiÞse tekster ikke har beskyttelse i Norge. Likevel argumenterer han for at koranbrenninger skal forbys og viser til paragraf 185, lov om hatefulle ytringer. Kohn mener muslimer er «sÄrbare grupper». Men her tar han feil.

Kierulf rydder elegant opp. Hun sier kort fortalt at en religion ikke omfattes av paragraf 185, for den beskytter mennesker.

Det Kohn ikke tar innover seg, er at ogsÄ muslimer og eksmuslimer brenner koranen. Ikke bare i Sverige, men ogsÄ i andre land.

Trenger fritt ytringsrom

Koranen brennes i Afghanistan, Iran, Pakistan og andre steder. Hvorfor?

Fordi folk er slitne av tyranniske regimer. Versene i Koranen gir nĂŠring til slike regimer og brukes som juridisk grunnlag i henrettelser, vold og steining av kvinner.

Mennesker i disse landene har hverken offentlige eller private rettigheter. Det har man derimot i Sverige, noe irakeren der altsÄ brukte. Det Kohn Äpenbart ikke ser, kanskje fordi han ikke har erfaringer med Ä leve i et religiÞst diktatur, er vi som har flyktet fra dem, har like stort, jeg vil si enda stÞrre, behov for et fritt ytringsrom.

For oss eksmuslimer representerer koranen tyranniet og despotene vi forlot. Og islam er driveren bak miseren.

Her er noen eksempler pÄ vers i Koranen:

De vil at dere skal vĂŠre vantro, som de selv er vantro, slik at dere blir like. Slutt dere ikke til noen av dem, fĂžr de drar ut for Guds sak! Hvis de snur seg bort, sĂ„ pĂ„grip dem og drep dem der dere finner dem, – og ta ingen av dem til venn eller hjelper ...

En kjent hadith om jĂžder sier fĂžlgende:

Dommedag vil ikke komme fþr muslimene bekjemper jþdene. Jþdene vil gjemme seg bak steiner og trér, og steinene og trérne vil si: Muslimer, Allahs tjenere, en jþde gjemmer seg bak meg – kom og drep ham.

Hvem er minoritet?

Kohn sier videre at vi trenger forbud mot koranbrenning for Ä beskytte minoriteter. Men det er vanskelig Ä forstÄ hvem han mener.

Det er nesten to milliarder muslimer i verden. IfÞlge Statistisk sentralbyrÄ (SSB) bor omkring 200.000 av dem i Norge. De er representert i Oslo bystyre hvor flere av representantene har tilhÞrighet til for eksempel den somaliske og den iranske moskeen. I flere av hovedstadens bydeler og ikke minst pÄ mange skoler er de i flertall.

Til sammenligning er det et sted mellom 30.000–50.000 norske samer. AltsĂ„ er det mange flere muslimer enn av vĂ„re nasjonale minoriteter. Et forbud vil fĂžrst og fremst ramme dem.

Rett opp ryggen

Dette er en drĂžmmesituasjon for Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan, som krever forbud mot koranbrenning, og for islamske ledere som Ăžnsker Ă„ Ăždelegge vestlige demokratier fra innsiden ved trusler og vold.

Forslag om blasfemilover og lignende gjÞr at demokratiene forvitrer. Med Sveriges og Danmarks vakling har regimene langt pÄ vei lyktes. Demokratiet mÄ mÞte disse med rak rygg.