Det trengs mindre kynisme og hykleri

Kort sagt, fredag 4. august.

Aftenpostens reportasje om Russland-Afrika-toppmøtet ble oppsummert slik: «De fikk milliarder i norsk u-hjelp. Nå fester de med Putin.» Prøver avisen å betegne norsk bistand som bestikkelser eller almisser som krever lojalitet mot våre egne, til tider, omskiftelige prinsipper? Alle suverene stater kan fritt ta egne valg. Det privilegiet gjelder også i det globale sør.

Senest i mai argumenterte regjeringsoppnevnt utvalg for store endringer i norsk bistand. Ekspertene konstaterer at bistand ikke skal sees på som gaver, men investeringer med en betydelig selvinteresse.

I mars publiserte Amnesty International en liste over brutale overgrep mot menneskeheten. Det gikk upåaktet hen. Både fordi all oppmerksomhet er rettet mot Ukraina, men også fordi overgriperne er våre nære allierte. Når et lands interesser står på spill, uteblir fordømmelsen. Det trengs konsekvent og prinsipiell handling for å beskytte menneskerettighetene.

Russlands angrepskrig har vist viktigheten av en regelbasert internasjonal orden. Derfor trengs mindre kynisme og hykleri. Aftenposten bidrar dessverre til det motsatte.

Nasrin Naimy,

statsviter