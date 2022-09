Ventetid på 93 minutter! Når blir servicenivået i Skatteetaten bedret?

Gro Hillestad Thune

Inngangen til Skatteetaten (Skattedirektoratet) ved Helsfyr i Oslo.

Digitaliseringen må fungere også for oss som er hel- eller halvgamle.

Jeg tillater meg å stille dette spørsmålet til skattedirektøren etter å ha kastet bort et utall av timer for å få gjennomført en enkel operasjon.

Det jeg har forsøkt, og kanskje – hvis lykken står meg bi – omsider klart, har vært å skaffe meg en enkel fullmakt til å motta skatteopplysninger på vegne av en bekjent.

Det digitaliserte systemet gjør oppgaven komplisert. På toppen av dette kommer et totalt overbelastet veiledningssystem.

Åpningstiden for veiledning pr. telefon er begrenset til tiden mellom klokken 09.00 og 14.30. Sist gang jeg prøvde meg, var ventetiden 93 minutter. «Takk for at du venter» – antagelig kommer jeg ikke i mål før man «dessverre» må stenge.

Servicen skattemyndighetene har å by på om dagen, er en skam, mener Gro Hillestad Thune.

Norge skal ha som mål å få verdens mest digitaliserte offentlige forvaltning. Vi som er systemets kunder, har jo ikke annet valg enn å prøve å henge med så godt vi kan.

Samtidig må vi faktisk kunne forvente at dere som leder an i denne digitaliseringsprosessen, i rimelig grad etablerer ordninger som hjelper oss når vi står fast eller går oss vill i de systemene dere lager.

Skatteetaten må vi alle forholde oss til, også vi som er hel- eller halvgamle. Den elendige servicen skattemyndighetene har å by på om dagen, er virkelig en skam.

Dere som har ansvaret, er nødt til å skaffe oss som er systemets kunder og så godt som mulig prøver å henge med, mulighet for hjelp når vi «står fast».