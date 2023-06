Kjernekraft kan både bidra og lønne seg

15.06.2023 01:00

«All models are wrong, but some are useful.» Utgangspunktet for dette kjente sitatet er at det ikke er mulig å modellere den komplekse virkeligheten, og at det derfor må gjøres forenklinger. Modeller kan likevel være nyttige fordi de synliggjør forskjellige utfall som kan danne grunnlag for beslutninger. Det forutsetter at parameterne som inngår i modellene, har rot i virkeligheten.

Det aner vi ikke når fem forskere fra Universitetet i Tromsø og Universitetet i Oslo i et innlegg i Aftenposten hevder vi ikke trenger kjernekraft i Norge fordi «vi klarar oss fint med sol-, vind- og vasskraft».

Vi får ikke vite noe om kraftbehovet eller kostnadene som legges til grunn. Ei heller noe om hvor mye landbasert vind- og nettutbygging de mener befolkningen må tåle, eller hvor mye strøm som må importeres på vindstille dager og i tørrår.

Om ivaretagelse av forsyningssikkerhet sier de at «vi kan rett og slett skru av vasskrafta når det bles og sola skin – og spare vatnet til ein vindstille dag.».

Ja, kanskje på datamaskinen, men ikke i virkeligheten.

Nylig varslet Statnett regjeringen om at mye væravhengig kraft utfordrer kraftsystemet, og at det ikke er sikkert strømmen i fremtiden er tilgjengelig når vi trenger den. Dette fordi «de samme værsituasjonene kan prege store områder, og gi lite tilgjengelig uregulerbar kraft i flere land samtidig».

Ifølge Statnett er hovedutfordringen «å sikre at det blir nok strøm tilgjengelig når det er lite vindkraftproduksjon». Løsningen de skisserer hvis vi ikke skal ha kjernekraft, er en kompleks kombinasjon av vindturbiner, solcellepaneler, hydrogenfabrikker, batterier, gasskraftverk og mange nye høyspentledninger i et omfattende samarbeid fra Italia i sør til Norge i nord.

Et slik strømnett er aldri blitt skapt før, ingen vet hvor lang tid det vil ta å bygge det, og kostnadene vil bli astronomiske.

DNV prognoserer et strømforbruk i Norge i 2050 som er dobbelt så høyt som nå. Denne strømmen må være tilgjengelig når vi trenger den. Skal vi velge bort en energikilde som kan bidra til økt forsyningssikkerhet, redusert behov for naturinngrep og billigere strøm, så trengs det et langt bedre beslutningsgrunnlag enn det de fem forskerne ved UiT og UiO gir oss.

Jonny Hesthammer, phd, styreleder i Norsk Kjernekraft AS, tidligere geologi- og geofysikkprofessor ved Universitetet i Bergen

Håvard Kristiansen, M.Sc., COO i Norsk Kjernekraft, tidligere seniorrådgiver for Norsk nukleær dekommisjonering