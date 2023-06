Jeg er blitt en vanskelig pårørende. Det tok en time.

Det første og eneste noen sa til meg under besøket på fødeavdelingen: «Og du kan gå og vente der ute.»

09.06.2023 11:59

– Du, jeg tror vannet har gått.

Omtrent til termin. Da er det fødeavdelingen som gjelder.

Rett inn. Ingen venting. Damen i luken er rolig. Vi ser på henne. Hun ser på samboeren min.

– Har du vært utenlands? Har du hatt feber? Har du med papirene dine?

– Nei, nei og ja.

Jeg står der også. Og er for luft å regne.

– Dere kan vente på venterommet.

Så hun visste jeg sto der.

Ikke et hei

Snart dukker det opp en i hvitt. Jeg tror hun kastet et blikk på meg. Jeg må ha tatt feil. Ingen hilsing, ingen presentasjon. Ikke et hei.

Hun forsikrer seg om at samboeren min er den hun ser etter, og ber henne bli med. Jeg tar mot til meg og dilter etter. Inn på et undersøkelsesrom. Setter meg på en stol. Følelsen av å være usynlig erstattes av at jeg føler meg til bry.

Blodtrykk måles. Pulsen er bra. Før damen jeg fortsatt ikke vet navn eller tittel på, sier at vi skal ta CTG.

Jeg blir glad for å bli inkludert. Jeg burde visst bedre. «Og du kan gå og vente der ute.» Det første og eneste noen sa til meg under besøket på fødeavdelingen.

Etter en halvtime kom samboeren min. Vi kunne reise hjem og komme tilbake om et døgn.

Følte meg dum og til overs

Mye har vi hørt om hvor viktig det er at far er involvert under svangerskap, fødsel og oppvekst. At far tar del og tar ansvar. For meg var starten lettere i plan enn praksis.

Mange vil tenke at dette ikke er noe å ta på vei for. Alt står bra til med mor og barn.

Jeg sier nå likevel ifra. For familiene som skal inn på fødeavdelingen. For de som jobber der. For det å sitte sånn og bli oversett, avvist og utvist gjorde at jeg ble sittende og føle meg dum og til overs. Det var kjipt. Verre er at jeg kjenner at jeg er på vei til å bli en pårørende jeg ikke ønsker å være.

Jeg håper å ha en funksjon under denne fødselen. Kan jeg ikke være den mannen jeg ønsker, får jeg være den mannen jeg kan.

Kan jeg ikke være interessert, støttende, bekymret, til hjelp og til stede, skal jeg i alle fall ikke være en sånn som ikke sier fra.

Så jeg merker jeg tar ridder-rollen. Blir en sånn som passer på. En som sier fra. Får jeg ikke være med, så får jeg være imot.

Hoper seg opp

Og det blir verre. Det å bli systematisk ignorert, selv bare i en time, gjør at det hoper seg opp med små avvisninger. Så jeg ønsker ikke lenger bare å beskytte. Jeg kjenner på et behov for å ta igjen. For hevn. Det er som om jeg håper at noen gjør en feil eller glemmer noe.

Så nå sitter jeg her. Og venter. Den som er i feilsøkemodus i helsevesenet, den finner feil. Samtidig som jeg håper å slippe unna de store tabber. At de overser svangerskapsforgiftning eller at fosterlyden har falt.

Å klage når det er alvor er for farlig. Så det blir å vente på kamper jeg kan vinne. Stivt dopapir, bruk av fremmedord, tørre brødskiver eller besk kaffe. Jeg er klar.

Det finnes ikke vanskelige pårørende, har jeg lært. Bare pårørende som har det vanskelig. Det er feil. Jeg er blitt en vanskelig pårørende. Det tok en time.

Glad jeg har fått ett døgn på å riste det av meg.